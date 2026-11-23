La République démocratique du Congo (RDC) et le Kenya ont convenu de rétablir pleinement leurs relations diplomatiques, notamment par le retour de leurs ambassadeurs respectifs. Cet engagement a été pris dimanche 22 novembre 2026, à l'issue d'un sommet quadripartite organisé à Oyo, en République du Congo, à l'initiative du président Denis Sassou-N'Guesso.

La rencontre a réuni les présidents congolais Félix Tshisekedi et kényan William Ruto, ainsi que Denis Sassou-N'Guesso et le président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé.

Selon une dépêche de la Présidence, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur attachement aux principes de souveraineté des États, d'intégrité territoriale, de non-ingérence dans les affaires intérieures et de bon voisinage. Ils ont également insisté sur le règlement pacifique des différends.

Kinshasa et Nairobi ont par ailleurs exprimé leur volonté de renforcer leur coopération économique, particulièrement dans les secteurs du commerce et de l'investissement.

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Sur le plan sanitaire, les deux pays ont convenu d'intensifier leur collaboration dans la prévention et la lutte contre la maladie à virus Ebola.

Restaurer la confiance entre les deux pays

Ce rapprochement intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre Kinshasa et Nairobi. Les autorités congolaises avaient notamment exprimé leur mécontentement à la suite de certaines initiatives politiques et diplomatiques kényanes liées à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC.

Selon Présidence congolaise, le sommet d'Oyo vise à restaurer la confiance entre les deux pays et à consolider leurs relations bilatérales, dans un contexte régional marqué par les tensions sécuritaires dans la région des Grands Lacs.