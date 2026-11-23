La COP 31, réunion annuelle mondiale sur des négociations en vue de politiques harmonisées pour juguler les conséquences du changement climatique, s'est achevée hier dans la ville d'Antalya en Turquie. Non seulement les quelques 200 pays participants ont trainé les pieds pour y arriver, mais ils en ont également traînés pour repartir.

La faute à des négociations difficiles qui ont fait durer les travaux sans pour autant éviter l'impasse de conclusions non adoptées parce que non consensuelles. Oui, vous avez bien lu. Cette 31e COP restera dans l'histoire pour avoir été la plus longue, 14 jours de discussions, la moins consensuelle pour absence de déclaration commune paraphée, et la première pour avoir été co-présidée : la Turquie pour la présidence de l'organisation et l'hébergement des participants, l'Australie pour le thème ainsi que les négociations. Une coprésidence pour un grand flop qui pousse les analystes à s'interroger si les décideurs du monde ne font pas dans la politique du 1 pas en avant, 2 en arrière en matière de négociations sur le climat ?

En effet, on est loin de l'euphorie d'il y a 11 ans, née de la COP 21, tenue à Paris en 2015 au terme de laquelle le comité d'organisation et le président François Hollande affichaient des mines plus que réjouies devant des accords audacieux, prometteurs d'une réduction des gaz à effets de serre, des financements plus importants et novateurs en faveurs des énergies renouvelables et la taxe Carbonne acceptée sur le paradigme du pollueur-payeur.

En 11 ans, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts : des cyclones ont dévasté des pays entiers, des glissements de terrains ont englouties des centaines de vies humaines, des glaciers ont perdu de leurs épaisseurs, des côtes maritimes ont vu leurs biotopes se dégrader davantage, de nouveaux forages d'exploitation d'énergies fossiles se multiplient, de grands pollueurs comme les Etats-Unis n'ont pas seulement quitté la table des négociations mais emploient un verbatim qui fait douter de la pertinence de ces grand-messes annuelles sur le changement climatique.

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Au demeurant, des recherches présumées fouillées, scientifiques, crédibles, démontrent qu'il n'y a pas péril en la demeure ou qu'il y a plus de peur que de mal à voir dans certaines catastrophes naturelles des désastres imputables au changement climatique. Il y aurait donc « rien de nouveau sous le soleil » et honni qui climato-sceptique y pense !

Faut-il alors s'étonner que les COP se suivent désormais chacune avec sa part d'incertitudes ou plutôt de certitudes que parvenir à un consensus mondial sur des politiques harmonisées de lutte contre le réchauffement de la planète est une arlésienne ? Non. Dans la protection de l'environnement, de la couche d'ozone, pour l'exploitation efficiente des ressources naturelles, la promotion d'un développement vert durable, les intérêts des Etats, des multinationales, des communautés humaines ainsi que les laboratoires de recherches sont concurrentiels, divergents, contradictoires.

De négociations en négociations, ces contradictions prennent de plus en plus le dessus sur les alarmes des déforestations, des déserts qui progressent, des cours d'eau qui s'assèchent, des pluies rares ou trop abondantes, lancées par une planète de plus en plus chaude.

Cette COP 31 qui s'est achevée sur un constat d'échec en termes de nouvelles avancées minimales sur le climat en est la triste illustration. Tandis que les pays les plus exposés aux conséquences néfastes du changement climatique dans l'Océan Pacifique, les Îles du Caraïbes et en Afrique, voulaient des engagements plus fermes sur la réduction des gaz à effets de serre, l'exploitation des énergies fossiles, la promotion des énergies vertes, ceux grands producteurs de pétrole ou possédant des industries lourdes ont freiné des 4 fers. La déclaration finale, jugée trop édulcorée par le premier groupe de pays avec le soutien de l'Union européenne, n'a finalement pas été paraphée par les participants.

Le contexte géopolitique n'est pas étranger à l'échec de la COP d'Antalya. La guerre au Proche-Orient, en Ukraine, les sanctions contre la Russie, avec comme principal impact la réduction de l'exploitation et des exportations du pétrole, du gaz, font craindre qu'un accord sur un plafonnement de l'exploitation des énergies fossiles n'en rajoute au stress de l'économie mondiale. C'est d'un. De deux, bien que l'Union européenne soutienne les pays à faibles revenus, grandes victimes des graves conséquences du changement climatique, les pays industrialisés ne sont pas prêts à y financer davantage les projets en faveur de la restauration de l'environnement.

Le principe du pollueur-payeur a comme du plomb dans l'aile. On en revient alors à l'exclamation prophétique du "rien de nouveau sous le soleil". Les pays riches polluent, les pauvres en trinquent, les négociations piétinent. L'objectif de réduire le réchauffement de la planète de 1,5 Co pour espérer le retour à un environnement sain, peu ou prou aux dimensions d'avant la Révolution industrielle à l'horizon 2050, reste alors un voeu pieux que les COP se plaisent à porter en bandoulière, sans plus.

La COP 31 à Antalya n'a pas manqué de la seriner encore et toujours. Mais jusqu'à quand cette politique de l'autruche va-t-elle prospérer ? La COP 32 en Ethiopie en 2027 nous édifiera davantage.