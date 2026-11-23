La cérémonie d'ouverture de la 16e Biennale de l'art africain contemporain, le jeudi 19 novembre à l'Ancien Palais de justice de Dakar, a réservé une place importante aux arts de la scène.

La voix d'Oumar Pène, les mouvements de la troupe Bakalama, la création chorégraphique « Dëgërlu, la mue du vivant » et l'apparition du Congolais Fally Ipupa ont donné à cette soirée inaugurale une coloration musicale et chorégraphique, entre ancrage sénégalais et ouverture congolaise.

À l'Ancien Palais de justice de Dakar, l'art a également trouvé son expression dans la voix, le rythme et le mouvement des corps. Pour accompagner l'ouverture de la 16e Biennale de Dakar, le jeudi 19 novembre 2026, la scène est restée tout au long de la soirée, un espace de rencontres entre plusieurs univers musicaux et chorégraphiques. Trois moments ont particulièrement marqué cette séquence artistique, avec des propositions qui ont placé la musique et la danse au coeur de la célébration.

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Oumar Pène a donné le premier ton avec « Sénégal ». Accompagné de la troupe « Bakalama », le chanteur a porté sur scène une chanson qui fait de l'attachement au pays et de la paix son fil conducteur. Sa voix, familière aux amateurs de musique sénégalaise, a ouvert cette parenthèse artistique sous le signe d'un message collectif. Le choix de ce titre a aussi inscrit la prestation dans une dimension symbolique, au moment où Dakar accueille des artistes et des délégations venues de différents horizons.

La présence du groupe « Bakalama » a apporté une matière particulière à cette interprétation. La danse est ainsi venue accompagner la voix et inscrire le rythme dans une expression corporelle. Cette première séquence a magistralement associé deux langages artistiques, la chanson et le mouvement, dans une mise en valeur du patrimoine musical sénégalais. Oumar Pène a porté le message par la voix, tandis que les danseurs ont contribué à sa traduction scénique. Le programme a ensuite pris une orientation chorégraphique avec « Dëgërlu, la mue du vivant ».

Le titre, qui convoque l'idée de transformation, place le vivant au centre de la proposition artistique. La création a réuni la troupe Bakalama et le chanteur Woz Kaly, sous la mise en scène de Madiaw Ndiaye. « M'bote na yoo » La rencontre entre ces artistes a ouvert un espace où la danse et la musique se sont répondues et ont participé à une co-construction scénique. Le mouvement porte une intention artistique, la musique accompagne l'expression et le titre donne une clé de lecture autour de la métamorphose. « Dëgërlu, la mue du vivant » s'inscrit ainsi dans une recherche autour des transformations, des cycles et des formes de vie.

Cette présence de la danse dans la cérémonie rappelle également la diversité des disciplines que la Biennale rassemble autour de la création contemporaine africaine. Avec la voix singulière et mythique de Woz Kaly, la pièce performative a pris part à une création pensée autour du dialogue entre le mouvement et la musique. Deux cadres artistiques qui ont donné, en a plus douter, à voir différentes possibilités d'expression du corps sur scène.

La République démocratique du Congo, pays invité d'honneur de cette édition, a également apporté sa signature musicale à la cérémonie avec Fally Ipupa. L'artiste congolais a effectué une courte prestation devant le public. Sa présence a inscrit la scène dakaroise dans une autre géographie musicale, celle d'une musique congolaise dont le rayonnement dépasse largement les frontières nationales. Cette intervention a prolongé le dialogue entre les cultures qui traversait le programme artistique.

Après la chanson sénégalaise et la création chorégraphique portée par des artistes du pays, l'apparition de Fally Ipupa a donné une place à la scène congolaise. Un clin d'oeil à la République démocratique du Congo (Rdc), dont la participation en tant qu'invité d'honneur, occupe une place particulière dans cette 16e édition. La succession de ces prestations a donné à la soirée inaugurale une composition artistique faite de voix, de rythmes et de mouvements.

À travers ces propositions, la cérémonie a rappelé la place des arts vivants dans les grandes rencontres consacrées à la création africaine. La musique, la danse et la performance ont ainsi accompagné l'entrée de Dak'Art dans une nouvelle édition, avec le Sénégal et la République démocratique du Congo réunis sur une même scène.