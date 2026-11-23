Dakar — L'Égypte a remporté sa première victoire à la Coupe du monde des moins de 17 ans en battant le Qatar (2-0), pays hôte de la compétition, tandis que le Mozambique s'est incliné devant l'Argentine (1-2) et que l'Ouganda a fait match nul (0-0) avec l'Équateur, dimanche, lors de la deuxième journée de la compétition.

Battus lors de leur première sortie par la Grèce (1-2), les Égyptiens relancent leur tournoi grâce à ce succès face au Qatar et enregistrent leurs trois premiers points.

Le Mozambique, qui avait pourtant réussi son entrée en lice en dominant le Danemark (4-0), a concédé sa première défaite face à l'Argentine (2-1).

De son côté, l'Ouganda a obtenu son premier point après son match nul vierge contre l'Équateur. Les Ougandais avaient perdu leur premier match.

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Résultats des matchs du dimanche :

- Danemark 0-0 Australie

- Grèce 2-1 Panama

- Équateur 0-0 Ouganda

- France 0-1 Arabie Saoudite

- Corée du Sud 6-0 Nouvelle-Calédonie

- Qatar 0-2 Égypte

- Argentine 2-1 Mozambique

- Uruguay 4-1 Haïti

Le Sénégal avait fait match nul lors de sa première sortie contre la Croatie (1-1). Les Lionceaux affronteront Cuba lundi à 13h30, pour leur deuxième match dans le groupe F.

Le Maroc, qui s'était largement imposé contre les Fidji (6-0), sera également en lice, de même que la Côte d'Ivoire et le Mali, victorieux lors de leur dernière sortie.

Programme du lundi :

- Espagne - Fidji : 12h30

- Tadjikistan - Croatie : 12h30

- Ouzbékistan - Jamaïque : 13h

-Sénégal - Cuba : 13h30

- Italie - Côte d'Ivoire : 14h30

- Maroc - Chine : 15h00

- Mali - Belgique : 15h30

- Vietnam - Nouvelle-Zélande : 15h30