Depuis le déclenchement de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), la diplomatie ne fait que s'activer. En effet, alors qu'au plan intérieur, les consultations se poursuivent en vue d'un dialogue national, des initiatives, au plan externe, se multiplient également dans le but d'oeuvrer à un retour définitif de la paix.

Ainsi, après Dar-es-Salam en Tanzanie, Luanda en Angola, Doha au Qatar, Washington aux Etats-Unis, c'est autour d'Oyo, connue pour être le fief du président congolais, Denis Sassou Nguesso, d'abriter, le 22 novembre dernier, une importante rencontre sur la crise en RDC.

Etaient réunis autour de l'hôte du jour, les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et William Ruto du Kenya. On ne saurait oublier la présence remarquée et remarquable du président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, qui est, par ailleurs, le médiateur mandaté de l'Union africaine (UA) dans la crise congolaise. Pour une initiative louable, c'en est une. Surtout quand on sait la méfiance qui a longtemps prévalu entre Kinshasa et Nairobi accusée à tort ou à raison de soutenir les rebelles à travers ses connexions avec le Rwanda.

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L'accusation en elle-même, n'est pas farfelue. Car, non seulement c'est au Kenya que Corneille Naanga, après sa dissidence, a annoncé la création de l'Alliance Fleuve Congo (AFC) connue pour être très proche du M23 ; les deux mouvements ayant fini par donner naissance au Front pour la refondation de la nation (FRN) dirigé par Joseph Kabila.

Et alors que Kinshasa s'attendait à l'extradition, au nom de l'entraide judiciaire, de Corneille Naanga, Nairobi procède, dans la foulée, à la nomination d'une consule à Goma, en 2025, et ce, alors même que la zone était sous le contrôle de l'AFC-M23, apportant ainsi de l'eau au moulin des autorités RD congolaises.

Le sommet d'Oyo n'accouchera que d'une souris

D'où la question : Denis Sassou Nguesso réussira-t-il là où les autres ont échoué, c'est-à-dire en rapprochant les deux capitales ? On attend de voir. Ce d'autant plus que les attentes sont très faibles. En effet, pour bien des observateurs, le président Félix Tshisekedi fait le déplacement d'Oyo, et cela, par simple respect pour son voisin Sassou, le seul avec lequel il semble entretenir de bonnes relations.

Et même là aussi, Tshisekedi n'a pas beaucoup apprécié l'attitude de Brazzaville dont il attendait un soutien ferme à l'occasion du dernier sommet de la Francophonie tenu à Phnom Penh au Cambodge. Autant dire qu'au-delà de la photo de famille et des chaudes poignées de mains, le sommet d'Oyo, si l'on peut l'appeler ainsi, n'accouchera que d'une souris; tant la sincérité ne semble pas la chose la mieux partagée.

Car, on ne sait pas par quelle potion magique Sassou pourrait rapprocher Kinshasa de Nairobi où pas plus tard qu'en octobre 2025, s'étaient donné rendez-vous l'ex-président Joseph Kabila et une partie de l'opposition congolaise. En vérité, tout porte à croire que le Kenya et le Rwanda, dans le dossier congolais, parlent le même langage au point que la RDC les présente comme des soutiens des rebelles.

Félix Tshisekedi est en train de faire l'unanimité contre sa personne

Cela dit, et quand on analyse de très près, tout porte à croire que la crise sécuritaire en RDC ne trouvera pas une solution durable tant que des pays voisins continueront de jouer les boutefeux. D'où la nécessité, pour le président Félix Tshisekedi, de prendre toute la mesure de la situation en acceptant, comme le recommandent les religieux, un dialogue national avec toutes les composantes de la Nation.

C'est à ce prix qu'il pourrait espérer, au plan interne, créer un front uni afin de contrer les velléités déstabilisatrices de ses voisins.Mais ce sursaut patriotique est-il seulement possible dans la mesure où le président Félix Tshisekedi, du fait de sa volonté de briguer un troisième mandat, est en train de faire quasiment l'unanimité contre sa personne ?