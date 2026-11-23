Huit ans après la promulgation du «Startup Act», l'écosystème des startups a considérablement évolué : création de plusieurs fonds d'investissement dédiés, labellisation de plus d'un millier de jeunes pousses, mise en place de structures d'accompagnement, etc. La mayonnaise a, en somme, pris. Mais, malgré cette évolution, la réalité des startups reste marquée par des difficultés, particulièrement après la phase de création, lors des étapes de croissance et de maturité.

À quoi ces obstacles sont-ils dus ? Pourquoi la majorité des startups peinent-elles à survivre au-delà de leurs premières années d'existence ?

Ces questions ont été au coeur d'une rencontre-débat organisée récemment par l'École supérieure de commerce de Tunis (ESC), en partenariat avec l'Iace et la Fondation Friedrich-Naumann (FNF), autour du thème « Comment aider les startups à survivre après leur création ? », dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Réunissant des experts, des représentants de réseaux de « Business Angels » ainsi que des structures publiques et privées d'accompagnement, cet événement a permis de revenir sur les acquis et les insuffisances de l'écosystème tunisien des startups, mais aussi d'aborder, sans fard, les difficultés qui jalonnent souvent le parcours entrepreneurial.

Trois défis majeurs

Ouvrant les débats, Majdi Hassen, directeur exécutif de l'Iace, a expliqué que la phase post-création constitue le maillon faible de l'écosystème. Selon lui, cette situation trouve son origine dans trois problèmes majeurs. Le premier concerne l'accès au marché. En privilégiant les aspects techniques et technologiques de leurs projets, plusieurs startups ont tendance à surestimer la valeur de leurs offres.

Ce piège s'explique généralement par un manque de savoir-faire en matière de vente, de commerce et de marketing. Le deuxième problème réside dans la prise de conscience tardive du hiatus entre les attentes des entrepreneurs et les réalités du terrain. En effet, à un certain stade de leur développement, les startuppers découvrent les rouages de l'administration, avec leur lot de complexités et de lourdeurs.

Enfin, le financement et l'accompagnement dans ce domaine demeurent le talon d'Achille de l'écosystème. Les porteurs de projets manquent souvent du savoir-faire et des compétences nécessaires pour mener à bien leurs négociations avec les banques et les fonds d'investissement. L'intervenant a également souligné que l'un des chantiers les plus importants à renforcer aujourd'hui concerne la phase de l'Exit, notamment à travers le développement de partenariats entre les startups et les grandes entreprises.

Évoquant les réflexions en cours autour d'une éventuelle mise à niveau du cadre réglementaire du «Startup Act» et du passage à une version 2.0, susceptible d'intégrer les PME innovantes, Majdi Hassen a rappelé la nécessité de définir précisément la notion de PME. Il existe, en effet, plusieurs définitions qui varient selon les institutions concernées, (l'INS, la BCT, etc). Il a, par ailleurs, distingué deux catégories de startups en Tunisie : celles à forte composante technologique et celles relevant de l'économie de plateforme, qui font souvent appel à des travailleurs indépendants.

«Jamais la Tunisie n'a autant fait pour permettre la création de startups. Et pourtant, la vraie question n'est plus de savoir comment créer, mais comment durer», a souligné, de son côté, Ilia Taktak, enseignante universitaire à l'ESC. Elle a rappelé que la Tunisie a posé, ces dernières années, des fondations remarquables pour encourager l'entrepreneuriat innovant, comme en témoigne le programme Startup Tunisia, structuré autour des trois composantes, «Startup Act», «Startup Invest » et «Startup Ecosystem».

Elle a ajouté qu'au-delà du cadre réglementaire, c'est tout un écosystème financier et d'accompagnement qui s'est mobilisé. Sur le volet financier, le pilier Startup Invest a notamment permis le lancement du fonds de fonds « Anava». Quant au volet de l'accompagnement, le pilier Startup Ecosystem soutient un réseau d'acteurs comprenant des incubateurs, des accélérateurs et des structures d'appui, aux côtés des technopoles, des pépinières de l'Apii, des «Business Angels» et des «Think Thanks». Selon ses propos, cette dynamique a permis à plusieurs centaines de jeunes entreprises d'obtenir le label Startup.

L'importance de l'accompagnement et des fonds adaptés

Toutefois, malgré l'ampleur des opportunités offertes, les bilans de « Startup Tunisia » mettent en évidence des dispositifs qui favorisent la création des startups, mais qui peinent à les accompagner dans leur survie et leur développement.

Un constat relevé, ajoute-t-elle, dans les diagnostics de la Banque mondiale, de l'Ocde et de l'Iace. Cette fragilité post-création s'explique, selon elle, par plusieurs défis majeurs : une trésorerie insuffisante, des délais d'instruction prolongés, des difficultés d'accès au financement bancaire classique et aux marchés, mais aussi des contraintes réglementaires et des obstacles à l'internationalisation. Prenant la parole à leur tour, les intervenants ont mis, en somme, l'accent sur l'importance d'un accompagnement continu tout au long du parcours entrepreneurial, y compris lors des opérations de levée de fonds.

Un parcours dont l'évolution reste, par ailleurs, tributaire du comportement du porteur de projet et du mode de management adopté. Dans ce même contexte, Hatem Chanoufi, expert en capital-investissement, a évoqué les difficultés de financement auxquelles sont confrontés les jeunes startuppers. Il a notamment souligné que le financement par le bilan n'est pas adapté à ce type d'entreprise et que le capital-investissement constitue une meilleure alternative.

Toutefois, l'absence de vision à long terme, tant chez les investisseurs que chez les porteurs de projets, nourrit une certaine réticence à l'égard des startups. Selon lui, l'écosystème doit faire preuve d'innovation pour concevoir des instruments financiers mieux adaptés à leurs besoins, à l'instar des « Relay Funds» ou fonds relais.