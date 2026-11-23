Les élections générales en Angola sont prévues en août 2027. Mais déjà des brigades mobiles s'activent dans les rues de la capitale, pour inciter les habitants à s'inscrire sur les listes électorales. Le but est de lutter contre l'abstention qui s'élevait à 54 % en 2022. Alors en 2027 les autorités espèrent faire mieux. Encore faut-il convaincre les Angolais et lever les obstacles administratifs.

Certaines équipes se déplacent à pied dans le centre de Luanda. D'autres installent des tentes dans les universités ou les lieux de culte, comme ici, devant l'Église méthodiste. Esmeraldo Pimentel 41 ans, vient de s'enregistrer sur les listes électorales.

« Rien de mieux que de venir, un dimanche, assister au culte, dans la maison du Seigneur. Ça n'a pas encore commencé, alors j'en ai profité pour m'inscrire au registre ! Nous, les Angolais, on espère avoir des élections pacifiques, alors on s'implique pleinement dans toute l'organisation », explique-t-il.

Juste derrière dans la queue, Dávida Lourenço a 19 ans, elle s'inscrit pour la première fois. Un brigadier l'a convaincue de le faire. « C'était super rapide ! J'ai juste donné mon nom et mon adresse », se réjouit-elle.

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Ils lui ont aussi donné un QR code, et indiqué son bureau de vote. Tout est fait pour motiver même les plus réticents, explique l'agent Ronaldo Seia. « Certaines personnes disent qu'elles sont trop occupées, alors on insiste. On ne veut pas qu'ils nous promettent de revenir demain, ils ne reviendront pas. Alors on va à leur encontre pour faciliter le processus ».

Mais des obstacles persistent. En Angola, près de la moitié de la population n'a pas de carte d'identité, en partie à cause de la guerre civile, qui a laissé des millions de personnes sans papiers, selon le gouvernement. L'opposition réclame un processus transparent et sans favoritisme.