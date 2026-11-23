Phumzile Mlambo-Ngcuk fut la première femme vice-présidente d'Afrique du Sud, sous la présidence de Thabo Mbeki, de 2005 à 2008. Elle est reconnue dans le pays pour son rôle dans la lutte contre l'apartheid, puis au sein de l'ANC et du gouvernement, et pour son engagement pour les droits des femmes, en Afrique du Sud et à l'international. Décédée vendredi 20 novembre, à 71 ans, elle sera honorée par des funérailles nationales samedi prochain. Dimanche, sa famille a ouvert sa maison pour une cérémonie de prière ouverte à tous.

Le jardin familial de celle que tous appellent ici Mma Phumzile est noir du monde. Une cérémonie pour honorer une femme d'État qui a marqué par son humanisme, son attachement à la justice. Le révérend Frank Chikane, figure de la lutte contre l'apartheid, a travaillé avec elle pendant de longues années.

« Il n'y en a pas beaucoup, des personnes comme elle. Qui entrent au gouvernement pour défendre les pauvres, plutôt que les privilégiés. Pour servir les autres, plutôt que leur propre intérêt », explique-t-il.

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Engagée contre l'apartheid, Phumzile Mlambo-Ngcuka entre au gouvernement en 1996, puis devient en 2005 la première femme vice-présidente d'Afrique du Sud. Elle dirigera ensuite pendant huit ans ONU Femmes, l'agence des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est cet engagement pour les femmes qui marquera sa carrière et les esprits.

« Elle a enfoncé beaucoup de barrières, pour pouvoir ouvrir des portes aux femmes et aux petites filles. Elle nous a aussi appris à être plus assertives pour obtenir nos droits », détaille Nokuthula Nqaba, secrétaire générale de la ligue des femmes de l'ANC.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est joint aux hommages, saluant une « championne de toujours » de la cause des femmes.