Au Sénégal, les forces de défense et de sécurité affichent leur mobilisation alors que le pays vit une grave recrudescence des départs de pirogues vers l'Espagne. En deux semaines, des dizaines de candidats à l'émigration irrégulière sont morts dans deux naufrages de pirogues, l'un à Lompoul, l'autre à Yenne. Face à ce cycle de départs, la police et la gendarmerie ont présenté le dispositif mis en place.

En trois jours, entre jeudi 19 novembre et samedi 21 novembre, 1 007 migrants ont été interceptés dans les eaux du pays par la marine nationale sénégalaise. Dans un entretien auprès de l'Agence de presse sénégalaise (APS) dimanche, des hauts responsables de la gendarmerie et de la police nationale ont tenu à revenir sur les réponses apportées.

« Avec notre dispositif, l'idée est d'avoir toujours un temps d'avance, explique le colonel Abdoulaye Camara. On a identifié des points à partir desquels sont organisés les départs, on implante des unités là-bas. À chaque poste de surveillance, vous pouvez voir 6 à 10 personnes mobilisés, qui patrouillent. En plus de ça, on a les drones qui nous donnent une capacité de surveillance beaucoup plus large. »

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Une pirogue disparue depuis 10 jours avec 175 jeunes à son bord

La commune de Yoff à Dakar attend beaucoup de ces opérations de recherche. Dimanche 22 novembre, la municipalité s'est dite très inquiète de la disparition d'une pirogue partie de ses côtes en vue de rejoindre l'Espagne. C'était il y a plus de dix jours maintenant.

« Nous sommes dans une situation d'impuissance parce que les collectivités territoriales n'ont pas les moyens de contrôler ces départs ou bien de proposer des alternatives viables pour faire face à ce fléau, pointe Seydina Issa Laye Sambe, maire de Yoff. Bon, nous souhaitons à ce stade rester très optimistes. Soit ils ont une panne de machine, soit ils sont à court de carburant. Mais espérons qu'ils puissent être retrouvés très bientôt sur les côtes marocaines, espagnoles, sénégalaises ou mauritaniennes. »

Selon le maire, près de 175 jeunes originaires des communes de Yoff, Ouakam, Ngor et Cambérène, à Dakar ont embarqué à bord de cette pirogue.