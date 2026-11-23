La ville d'Oyo, à 400 kilomètres au nord de Brazzaville, a abrité dimanche 22 novembre un mini-sommet qui a regroupé les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo Brazaville, Faure Gnassingbé du Togo, Félix Tshisekedi de la RDC et William Ruto du Kenya. Objectif : réconcilier ces deux derniers dont les relations sont en froid depuis un moment.

Le sommet s'est déroulé après une forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Oyo. Les échanges entre les quatre présidents ont duré un peu plus de deux heures.

« C'est un pari relevé de réunir sur une même table les président Tshisekedi et Ruto. Les échanges ont été cordiaux et les deux hommes ont pris l'engagement de tout résoudre par le dialogue et d'aller de l'avant », a indiqué à RFI une source proche du dossier.

Une brouille concernant le processus de Nairobi et le conflit dans l'est de la RDC

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Selon le communiqué final distribué à la presse, ce sommet quadripartite, consacré à l'examen des préoccupations entre la RDC et le Kenya, traduit « l'attachement des participants aux idéaux du panafricanisme, aux valeurs de solidarité et de fraternité entre les peuples africains ».

Les relations entre Kinshasa et Nairobi se sont brouillées ces derniers temps : Félix Tshisekedi accuse William Ruto de mauvaise gestion du processus de Nairobi, initié pour régler la crise qui sévit à l'Est de la RDC, et de prendre fait et cause pour le Rwanda. Ce que le Kényan a toujours nié. Après le sommet d'Oyo en milieu d'après-midi, chaque dirigeant a regagné son pays d'origine.