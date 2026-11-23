Se faire soigner d'un cancer sans quitter son pays : c'est l'espoir que suscite en Sierra Leone le projet d'un premier centre de radiothérapie, à Kerry Town, près de Freetown. Cette semaine, alors que le pays vient d'accueillir le sommet ouest-africain de l'investissement à Lungi, les discussions se poursuivent sur son financement. Pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, les attentes sont fortes. De l'information sur la maladie au coût des soins, les obstacles s'accumulent.

Un lieu pour soigner, mais aussi pour mieux comprendre le cancer. C'est ce qu'espère Buya Nabie Bangura, pharmacien et chercheur en santé publique : « Beaucoup de personnes ne savent pas reconnaître une lésion inhabituelle, ni vers qui se tourner pour se faire soigner. Un centre comme celui-ci permettrait, j'en suis convaincu, de mieux informer et de combattre les idées reçues sur le cancer du sein et les autres cancers qui touchent les femmes. »

Ces idées reçues, Cremelda Parkinson-Pratt, de la fondation Thinking Pink, les croise sur le terrain, auprès des femmes : « Parmi les cas que nous avons vus, certains étaient avancés. Certaines femmes ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Elles continuaient à croire que c'était de la sorcellerie, que c'était autre chose. »

Des factures atteignant jusqu'à 20 000 dollars pour se soigner à l'étranger

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une fois le diagnostic posé, reste à financer les soins. Pour la radiothérapie, il faut quitter le pays. « Partir à l'étranger pour se faire soigner, c'est rarement partir seule. Ces femmes sont souvent à un stade avancé de la maladie et doivent être accompagnées. Il faut payer les billets d'avion, l'hébergement. Souvent, le séjour dure deux mois. »

Avec les soins, la facture peut atteindre jusqu'à 20 000 dollars, estime Cremelda Parkinson-Pratt. Du futur centre, elle attend avant tout des traitements abordables.

Selon le ministère de la Santé, la Sierra Leone compte plus de 3 000 nouveaux cas de cancer chaque année, tous cancers confondus.