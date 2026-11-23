Le dossier des cinq Boeing 777 immatriculés à Madagascar puis acheminés vers l'Iran connaît un tournant majeur au Pôle anti-corruption (PAC). Treize nouvelles personnes viennent d'être inculpées dans un second volet.

Onze d'entre elles sont en détention préventive, et des mandats d'arrêt sont requis contre l'ancien chef de l'État, Andry Rajoelina, ainsi que l'ancien Premier ministre, Christian Ntsay. Dans une vidéo diffusée samedi dernier par le PAC, le premier substitut du procureur, Jessé Ramorasata, a précisé que cette phase avait été ouverte « à la suite de la plainte directe déposée par l'Aviation civile de Madagascar (ACM) devant le doyen des juges d'instruction le 23 octobre 2026 ».

L'examen de cette plainte a conduit à poursuivre treize personnes mises en cause, particuliers et agents de l'État, soupçonnées d'implication directe ou indirecte dans le transfert des cinq avions vers l'Iran.

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Onze ont été placées en détention préventive et des mandats d'arrêt ont été requis contre Andry Rajoelina et Christian Ntsay. Surtout, la qualification pénale s'alourdit : le parquet retient le financement du terrorisme et le financement de l'acquisition d'armes lourdes. « Tous ceux qui sont inculpés dans cette affaire sont désormais poursuivis pour complicité de financement du terrorisme et de financement de l'acquisition d'armes lourdes », a déclaré le magistrat.

Selon Jessé Ramorasata, les cinq Boeing ont rejoint une société privée iranienne frappée de sanctions internationales, notamment de la part de l'UE et des États-Unis, ce qui accrédite l'idée d'un lien avec un réseau terroriste et l'acheminement d'armes lourdes. Cette requalification s'étend aux trente-deux prévenus du premier volet. La défense a par ailleurs fait appel d'un arrêt avant-dire droit devant la Cour d'appel.