Plus d'un mois après la reprise de la ville par l'armée fédérale et ses alliés, la vie a repris doucement à Mekele : les écoles ont rouvert et l'activité économique redémarre. Mais les blessés qui arrivent quotidiennement à l'hôpital Ayder, deuxième plus grand établissement de santé du pays, rappellent que la guerre est loin d'avoir disparu au Tigré. Dans plusieurs zones de la région, des combats opposent toujours les troupes du Front de libération du peuple du Tigré aux troupes éthiopiennes.

Chaque jour ou presque depuis plusieurs semaines maintenant, des civils blessés sont pris en charge à l'hôpital Ayder. Ils arrivent des zones rurales du sud et du centre du Tigré, où se sont repliées une partie des combattants du Front de libération du peuple du Tigré. Beaucoup souffrent de traumatismes liés aux attaques de drones et aux détonations tardives d'engins explosifs, explique Abraha Gebregziabher, chirurgien pédiatrique neurologiste.

« Nous avons pris en charge des patients ayant subi des amputations, ainsi que des lésions oculaires. Nous avons également traité des patients présentant des traumatismes au visage, notamment des fractures. J'ai aussi été informé que certaines personnes, en provenance de zones contaminées par des engins explosifs, sont mortes durant le trajet jusqu'à l'hôpital. La semaine dernière, une personne est arrivée sans vie à l'hôpital ».

Pénurie de médicaments

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Une situation compliquée à gérer pour les soignants, alors même que le Tigré souffre, depuis un an, d'une pénurie de médicaments. « À cause des tensions entre les autorités locales du Tigré et le gouvernement éthiopien, le centre de distribution de Mekele a vu ses stocks - tant en volume qu'en variété de médicaments - diminuer de plus en plus, précise Abraha Gebregziabher. Cette situation nous a gravement pénalisés ».

Parmi les médicaments en rupture de stock : les antipsychotiques et les antidépresseurs. D'après le médecin, cette pénurie est source « d'une grande souffrance » pour les patients concernés.