En Mauritanie, coup de pression sur les orpailleurs du nord. Les autorités ont décidé d'évacuer tous les sites d'orpaillage situés à moins de 10 kilomètres de la frontière, dans la wilaya de Tiris Zemmour, en invoquant des raisons de sécurité. La mesure concerne environ 7 000 personnes, qui réclament plus de temps pour partir.

Officiellement, Nouakchott invoque deux raisons : protéger les orpailleurs dans cette zone frontalière, et laisser l'armée surveiller et sécuriser la frontière sur une bande de dix kilomètres. Selon les autorités, la présence de civils et ces activités d'orpaillage sont incompatibles avec les impératifs de défense du territoire.

Faut-il faire un lien avec le départ programmé de la force onusienne pour le Sahara occidental, Minurso ? Non, répond une source au ministère de l'Intérieur. La mesure avait été ordonnée dès le mois de février dernier. Pour la frontière nord, l'opération est terminée. À l'ouest, côté du Sahara occidental, elle est en cours.

Environ 7 000 orpailleurs concernés

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Selon cette même source, environ 7 000 orpailleurs sont concernés. Ils auraient déjà commencé à quitter les sites, conformément aux instructions des autorités. Mais plusieurs orpailleurs réclament un délai supplémentaire. « Nous avons nos tentes, nos groupes électrogènes, nos broyeurs, nos motopompes à déplacer. Cela ne se fait pas du jour au lendemain », explique l'un d'entre eux.

Pour calmer une colère qui monte, l'État promet des sites d'orpaillage de remplacement. Le président Ghazouani a chargé Maaden Mauritanie, l'agence publique chargée d'encadrer l'exploitation minière artisanale et semi-industrielle, de proposer des sites miniers alternatifs, à l'intérieur du pays, à ceux qui accepteront de partir.