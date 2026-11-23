L'armée algérienne annonce la découverte samedi 21 novembre 2026, d'une cache d'armes dans l'extrême sud du pays, dans une zone qui a une frontière notamment avec le Mali. Selon l'armée, cette découverte a été faite « dans le cadre des efforts continus visant à sécuriser les frontières algériennes ».

La cache d'arme a été découverte dans la localité algérienne de Bordj Badji Mokhtar, située non loin de la frontière avec le Mali. Sur place enfouie en partie dans le sable, les militaires algériens auraient retrouvé des armes de différents calibres, ainsi qu'une quantité importante de munitions. Des véhicules auraient également été saisis. Le communiqué ne donne pas de détails sur la provenance exacte de cet qui est présenté comme un important arsenal de guerre.

L'Algérie partage plusieurs milliers kilomètres avec des pays du Sahel. Elle a récemment renforcée sa coopération militaire avec un autre de ses voisins, le Niger. Les troupes algériennes sont désormais autorisées à se rendre armées sur le territoire nigérien pour défendre la junte au pouvoir, mais aussi pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité.

Réchauffement diplomatique entre Bamako et Alger

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Ce n'est pas pour le moment le cas avec le Mali qui partage avec l'Algérie une frontière terrestre longue de 1376 km. Après une période de brouille, les relations entre les deux pays se sont certes améliorés, mais la junte malienne est toujours un peu sur la défensive. Depuis quelques semaines, l'Algérie qui a souvent joué le rôle de médiateur entre Bamako et les groupes armés du nord tente de reprendre la main sur le dossier. Outre les relations entre la junte et les rebelles du nord du Mali, la sécurité le long des frontières est un sujet de discussion.