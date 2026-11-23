Dans l'Est de la Libye les habitants de Benghazi ont été réveillés dimanche à l'aube par une forte explosion provenant du port. Au moins dix personnes, parmi lesquelles des ressortissants russes et libyens, ont été blessées, selon des sources médicales citées par l'agence Reuters, suite à l'attaque par drone d'un navire de guerre russe dans la base navale. Un peu plus tard, un second navire a été touché au large de la ville alors que les forces ukrainiennes intensifient leurs attaques à longue portée contre la Russie.

Sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des flammes s'élèvent dans la nuit. Des explosions retentissent et des projectiles traversent le ciel.

Dans un communiqué, le gouvernement de l'Est libyen annonce qu'un navire russe, en escale dans la base navale de Benghazi pour se ravitailler en carburant, semble avoir été visé par une attaque de drone. Selon le site spécialisé Navalnews, il s'agirait du Merkury, un bâtiment de guerre équipé de lance-missiles, utilisé notamment pour le transport d'armes et d'équipements militaires.

Un deuxième navire touché dans la journée

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Quelques heures plus tard, les autorités libyennes indiquent qu'un second navire a été « ciblé par des drones maritimes chargés d'explosifs au large de Benghazi », sans préciser s'il était aussi russe.

Le port, la base navale et leurs dépôts sont intacts, et l'incendie est maîtrisé, selon la même source. Une enquête est ouverte en coordination avec Moscou afin de déterminer les circonstances de l'attaque, son origine et les responsables.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la mission de l'ONU en Libye (Manul) a dénoncé les attaques réclamant une enquête indépendante et appelant au respect de la souveraineté libyenne.

Alors que tous les regards se tournent vers Kiev, qui a déjà frappé plusieurs navires russes en Méditerranée, le gouvernement de l'Est rappelle que la Libye n'est pas engagée dans ce conflit.