Le salon de l'élevage d'Abidjan en Côte d'Ivoire s'est clôturé ce dimanche 22 novembre 2026. Cette année, la question de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage était au coeur des discussions. Le gouvernement a annoncé une initiative en la matière, et les éleveurs espèrent voir se concrétiser un système d'envergure nationale, qui permettrait de mieux répondre aux vols de bétails et à la propagation des maladies.

En Côte d'Ivoire, plusieurs méthodes existent localement pour identifier les animaux d'élevage, mais il n'y a pas encore de système national.

Les éleveurs sont pourtant favorables à une meilleure traçabilité, comme le rappelle Issaka Sawadogo, président de l'interprofession des gros ruminants de Côte d'Ivoire : « Parce qu'il y a trop de vols de boeufs, la nuit les animaux disparaissent, ils sont mal immatriculés... Parce que souvent il y a des gens qui s'en vont dans les campements, ils rentrent dans les parcs à bétail des gens, ils prennent 3 à 4 boeufs ils s'en vont les tuer, et puis transporter la viande en ville. C'est très dangereux, parce que ça veut dire que la viande n'est pas contrôlée par le service vétérinaire. »

Une expérimentation dans cinq régions du nord

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Face à ces problématiques, le ministère des ressources animales et halieutiques a lancé une initiative d'identification électronique des animaux qui sera d'abord expérimentée dans cinq régions du nord de la Côte d'Ivoire. Christian Tre Bi, directeur des productions animales au ministère : « La question de l'identification électronique, avec une forme de traçabilité, avec une base de données nationale et unique, avec des numéros uniques d'identité, ça c'est vraiment nouveau. »

Le dispositif sera testé sur 20 000 animaux d'élevage, avec un coût d'installation à la charge des éleveurs de 5 000 francs CFA (environ 7,60 euros) par tête.