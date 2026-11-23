À l'issue de la rencontre des conseillers techniques des Premières Dames africaines consacrée à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a reçu ce vendredi 20 novembre au Palais Rénovation, les délégations du Burundi, du Congo, de la République centrafricaine, du Sénégal et du Zimbabwe.

Venues lui présenter les recommandations issues de leurs travaux, ces délégations ont mis l'accent sur trois priorités majeures : la réduction de la mortalité maternelle, la prévention des grossesses précoces et l'amélioration de l'accès aux soins.

Une rencontre qui s'inscrit pleinement dans les priorités du Cadre stratégique 2025-2030 de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OPDAD) et qui fait écho à la campagne continentale .

Dans son intervention, la Première Dame a rappelé la force du plaidoyer collectif, comme elle l'avait déjà souligné lors de son intervention à Luanda, en juillet dernier :« Lorsque les Premières Dames unissent leurs voix et leurs engagements, elles font de leur solidarité une force d'action pour la santé, la dignité et les droits des femmes et des jeunes filles d'Afrique. »

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Par cette rencontre de Libreville, l'OPDAD confirme sa volonté de transformer les engagements en actions concrètes, pour bâtir une Afrique où chaque femme et chaque jeune fille a accès à des soins de qualité, dans le respect de sa dignité et de ses droits.