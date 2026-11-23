revue de presse

COP31 : Pas d'accord et des questions en suspens au terme des négociations

Les négociations climatiques des Nations unies organisées en Turquie se sont achevées dans un climat de fortes tensions, sans parvenir à un accord global.

Au cœur des désaccords : la question des combustibles fossiles, principaux responsables du réchauffement climatique, dont plusieurs pays souhaitaient voir figurer explicitement la mention dans le texte final.

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Pendant deux semaines, les délégations ont tenté de rapprocher leurs positions sur les engagements climatiques et les financements nécessaires à la lutte contre le changement climatique. Mais les divergences se sont révélées trop importantes pour permettre l'adoption d'une décision-cadre commune. (Surce Africanews)

Sierra Leone : Vers un premier centre de radiothérapie pour combattre le cancer

Se faire soigner d’un cancer sans quitter son pays : c’est l’espoir que suscite en Sierra Leone le projet d’un premier centre de radiothérapie, à Kerry Town, près de Freetown. Cette semaine, alors que le pays vient d’accueillir le sommet ouest-africain de l’investissement à Lungi, les discussions se poursuivent sur son financement.

Pour les femmes atteintes d’un cancer du sein, les attentes sont fortes. De l’information sur la maladie au coût des soins, les obstacles s’accumulent. (Source RFI)

Libye : L'ONU réclame une enquête après des attaques contre deux navires près de Benghazi

Les autorités de l'Est libyen ont annoncé dimanche qu'un navire russe avait été visé alors qu'il était amarré dans le port de Benghazi. Selon le gouvernement local, les premiers éléments de l'enquête suggèrent une attaque de drones à bord du bâtiment, qui faisait route vers la Russie après une escale pour se ravitailler.

Quelques heures plus tard, un second navire marchand a été attaqué au large de la ville par des drones maritimes chargés d'explosifs. Ses membres d'équipage blessés ont été pris en charge, sans que leur nombre soit précisé. Selon des médias locaux, le bâtiment battait pavillon maltais.

Les autorités de l'Est ont assuré que le port et les installations militaires voisines n'avaient pas été endommagés. Elles ont annoncé l'ouverture d'une enquête en coordination avec Moscou. (Source Africa Radio)

Kinshasa et Nairobi vont renouer leurs relations diplomatiques après des années de tensions

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue kenyan, William Ruto, ont convenu dimanche d’œuvrer au rétablissement complet des relations diplomatiques et à la nomination de nouveaux ambassadeurs, après des années de tensions liées au conflit dans l’est du Congo.

Cet accord a été annoncé dans un communiqué publié à l’issue d’un sommet quadripartite qui s’est tenu dans la ville d’Oyo, en République du Congo.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur détermination à « privilégier les consultations en cours et les voies diplomatiques afin de prévenir et de résoudre tout différend potentiel dans un esprit de compréhension mutuelle et dans le but de préserver la paix et la stabilité régionales, notamment par le retour des ambassadeurs », peut-on lire dans un extrait du communiqué. (Source TRT Afrika)

Au Togo, une opposition fragilisée par la division et la répression

Interdiction de marches, manifestations réprimées, meetings dépeuplés: face à la toute-puissance du pouvoir de Faure Gnassingbé et ses propres divisions, l'opposition togolaise peine à mobiliser.

Le Togo, petit pays côtier d'Afrique de l'Ouest, est dirigé par Faure Gnassingbé depuis 2005, date à laquelle il avait succédé à son père Gnassingbé Eyadema, au pouvoir depuis 1967.

À la faveur d'une réforme constitutionnelle critiquée par l'opposition, un poste de "président du conseil" a été créé, lui permettant de continuer à tenir les rênes du pays tout en contournant l'interdiction de briguer un nouveau mandat en 2024. (Source TV5 Monde Afrique)

Angola : La première raffinerie d’or face au défi des flux illicites

L’Angola s’est doté de sa première raffinerie d’or, inaugurée à Viana, dans la province de Luanda. Financée à hauteur de 20,7 millions de dollars par la société publique de diamants Endiama, cette installation doit permettre au pays de raffiner et de certifier ses métaux précieux sur son territoire.

Sa mise en service intervient alors que les révélations de l’organisation non gouvernementale suisse SWISSAID sur l’ampleur de l’or africain non déclaré ont relancé le débat sur la traçabilité et le contrôle des exportations du continent. (Source Afrimag.net)

Le Burkina inaugure une académie technologique ce lundi

Le Burkina Faso inaugure lundi à Pabré, au nord de Ouagadougou, l’Académie technologique du Faso (ATF), un complexe universitaire spécialisé dans la formation d’ingénieurs. La première phase des travaux, lancés en décembre 2025, a été achevée en onze mois, pour un investissement annoncé de plus de 37 milliards de FCFA.

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, procédera lundi 23 novembre 2026 à l’inauguration de l’Académie technologique du Faso, une nouvelle institution destinée à renforcer les compétences nationales dans les domaines scientifiques, technologiques et industriels. (Source APA News)

Cacao : Les pays d’Afrique de l’Est veulent accroître leur poids dans la production africaine

L’Afrique de l’Ouest domine l’offre mondiale de cacao, avec des poids lourds comme la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Si les pays d’Afrique de l’Est restent encore modestes dans la production africaine, les projets de développement de la filière se multiplient dans la région.

Plusieurs pays d’Afrique de l’Est affichent désormais des ambitions pour accroître leur production de cacao, avec des objectifs à moyen et long terme. La dernière illustration de cette dynamique vient de l’Ouganda.

Le 19 novembre dernier, le gouvernement ougandais a en effet dévoilé une stratégie décennale visant à porter la production annuelle de cacao à 500 000 tonnes d’ici 2036, contre environ 72 000 tonnes actuellement, selon le chiffre de référence retenu par les autorités. (Source Agence Ecofin)

Guinée : Le gouvernement réuni trois jours pour fixer ses priorités de 2027

Le gouvernement guinéen s’est réuni dimanche 22 novembre à Forécariah pour trois jours de travaux consacrés au bilan de 2026 et à la préparation de ses priorités pour 2027. Présidée par le Premier ministre Amadou Oury Bah, cette retraite doit notamment examiner l’avancement du programme de développement Simandou 2040.

Outre les membres du gouvernement, la rencontre rassemble des responsables de l’Agence guinéenne de développement, de la Delivery Unit, chargée du suivi de l’action publique, et de l’Agence de contrôle des grands projets. Selon le communiqué du Service d’information du gouvernement daté du 22 novembre, les participants doivent identifier les difficultés rencontrées dans la conduite des politiques publiques et améliorer la coordination entre ministères, organisée autour de quatre pôles gouvernementaux. (Source Benin Web TV)

Afrique: Mondial U17 - Première victoire de l'Égypte, le Mozambique battu et l'Ouganda tenu en échec

L'Égypte a remporté sa première victoire à la Coupe du monde des moins de 17 ans en battant le Qatar (2-0), pays hôte de la compétition, tandis que le Mozambique s'est incliné devant l'Argentine (1-2) et que l'Ouganda a fait match nul (0-0) avec l'Équateur, dimanche, lors de la deuxième journée de la compétition.

Battus lors de leur première sortie par la Grèce (1-2), les Égyptiens relancent leur tournoi grâce à ce succès face au Qatar et enregistrent leurs trois premiers points.

Le Mozambique, qui avait pourtant réussi son entrée en lice en dominant le Danemark (4-0), a concédé sa première défaite face à l'Argentine (2-1).

De son côté, l'Ouganda a obtenu son premier point après son match nul vierge contre l'Équateur. Les Ougandais avaient perdu leur premier match. (Source Agence de Presse Sénégalaise)