Du 3 au 5 décembre 2026, Tambacounda accueille l'inauguration officielle du Musée Griot.te.s, présenté comme le premier établissement en Afrique consacré à la culture griotte. Trois jours de festivités, d'expositions, de spectacles et de rencontres sont prévus autour de cette initiative portée par l'artiste et griot Bocar Niang et l'association Free Label, dans le cadre du programme OFF de la Biennale de Dakar.

Tambacounda s'apprête à accueillir un lieu culturel inédit. Du 3 au 5 décembre 2026, la capitale du Sénégal oriental sera le théâtre de l'ouverture officielle du Musée Griot.te.s, une initiative qui entend donner une nouvelle visibilité à l'oralité griotte et aux traditions de transmission en Afrique de l'Ouest. Inscrit dans le programme OFF de la Biennale de Dakar, ce projet ambitionne de faire de la mémoire orale un patrimoine vivant, en dialogue avec les expressions artistiques contemporaines.

Porté par l'artiste et griot Bocar Niang, en collaboration avec l'association Free Label, le musée se distingue également par son implantation hors de Dakar. Selon ses initiateurs, il s'agit du premier musée sénégalais de cette envergure installé en dehors de la capitale et du premier établissement africain consacré spécifiquement à l'oralité griotte.

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Au-delà de sa vocation muséale, la structure entend collecter, conserver et valoriser les récits, chants, généalogies et savoir-faire transmis de génération en génération par les maîtres de la parole. Elle se veut également un espace de formation pour les jeunes et de promotion des cultures urbaines.

Pour son fondateur, la démarche répond à la nécessité de préserver une mémoire qui dépasse le simple cadre artistique. « Conteur, généalogiste et historien, le griot est la mémoire d'une famille, d'un village, d'un pays. Musicien, chanteur et médiateur, le griot est un ciment social, le gardien des traditions », explique Bocar Niang.

Une rencontre entre héritage et création contemporaine

Pour inaugurer ses activités, le Musée Griot.te.s propose l'exposition collective « Mingol sunu doundou - Nos vies communes ». Placée sous le commissariat de Kathy Alliou, conservatrice du patrimoine, et du professeur El Hadj Malick Ndiaye, conservateur du Musée Théodore Monod d'art africain de l'IFAN, cette exposition met en perspective les traditions performatives griottes et les imaginaires contemporains.

Installations, peintures, sculptures, films, performances et archives sonores et vidéo issues des collectes du musée composeront ce parcours artistique. Une vingtaine d'artistes sénégalais et internationaux y prennent part, parmi lesquels Bocar Niang, Sylvie Blocher, Eden Tinto Collins, Pape Malick Dieng, David Evrard, Oumy Ndaw, Assane Sow et Ina Thiam.

Pensé comme un espace d'exposition, de recherche et de dialogue, le musée entend ainsi faire cohabiter les expressions artistiques locales et les regards de créateurs et chercheurs internationaux, en étroite résonance avec les populations de la région.

Trois jours de festivités et de réflexions

L'inauguration sera ponctuée de rencontres, de débats, de spectacles et de performances sur plusieurs sites de Tambacounda, notamment le parvis du musée, le Centre culturel régional et le parvis de la mairie.

Le jeudi 3 décembre, la cérémonie officielle d'ouverture est prévue à 10 heures, suivie d'un plateau web TV avec Team Bruxelles et Duuu Radio à 15 heures. Des spectacles sont annoncés à 17 heures, avant le vernissage de l'exposition inaugurale à 18 heures. La journée se clôturera par une soirée Yéla, consacrée aux éloges traditionnels chantés par des griottes, à partir de 21 heures.

Le vendredi 4 décembre sera consacré à des échanges autour de l'exposition, des musées et du patrimoine oral africain, avec notamment la participation d'ICOM Sénégal. Trois tables rondes sont programmées, respectivement à 10 heures, 12 heures et 15 heures. La journée se poursuivra avec un vernissage au Centre culturel de Tambacounda, un DJ set et une soirée sénégalaise animée par Geweul Gui.

Enfin, le samedi 5 décembre, des visites patrimoniales et touristiques de Tambacounda et de ses environs sont prévues à 10 heures, sur inscription. Des tables rondes consacrées aux histoires griottes, aux résidences croisées Sénégal-France et aux cultures urbaines rythmeront également la journée, avant une soirée de clôture dédiée aux concerts et aux danses de la scène émergente locale.

À travers cette initiative, Tambacounda entend ainsi inscrire la culture griotte dans une dynamique de préservation, de transmission et de création. Une manière de rappeler que la mémoire des peuples ne se conserve pas uniquement dans les livres et les monuments, mais aussi dans les voix, les récits et les chants de ceux qui la portent.