Sur le trottoir de la rue 31 angle 20, elles travaillent à la force des poignets. Les gestes sont rudes et les journées pèsent lourd. Pourtant, l'activité fait vivre des familles entières. Face aux pressings et aux machines à laver, la proximité reste un atout. Beaucoup de clients continuent de leur faire confiance.

Alignées le long du trottoir, les bassines en plastique coloré débordent d'eau mousseuse et de linge en attente. Ici, pas de tambour électrique ni d'essorage automatique : tout se joue à la force des poignets, dans un va-et-vient régulier où le tissu frotte contre la peau jusqu'à céder ses taches.

Parmi les lavandières installées à ce carrefour névralgique de la Médina, les profils se croisent sans se ressembler. Certaines sont dans la fleur de l'âge, d'autres portent déjà les années sur leurs épaules, mais toutes partagent la même posture courbée au-dessus de l'eau.

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Vêtue d'un haut léger et d'un pagne, Fatou Faye, la cinquantaine passée, excelle avec assurance dans ce qui est son gagne-pain. « Ça fait longtemps que je fais ce travail et je prévois de raccrocher bientôt pour laisser les plus jeunes continuer », confie-t-elle. Contrairement aux pressings qui fixent leurs tarifs au kilo, les lavandières, elles, évaluent le volume d'un simple coup d'oeil. « Le prix dépend du nombre d'habits : on peut même laver un seul vêtement à 200FCfa et les pantalons à 300FCfa. Nous sommes là pour tout le monde », précise Fatou Faye. Les mains plongées dans la bassine, elle défend la supériorité du geste manuel face à la mécanisation : « Le lavage à la main est différent de celui des machines, il est beaucoup plus propre. »

À quelques mètres, Sokhna Faye, une jeune femme d'une trentaine d'années, s'offre une courte pause devant sa bassine chargée de boubous, un morceau de pain à la main, les vêtements encore humides. Elle s'inquiète de l'avenir de l'activité face à l'essor des machines à laver et des pressings, tout en constatant que certains clients font marche arrière : « Les machines commencent à compliquer notre travail, même si certains reviennent après y avoir eu recours. »La pause terminée, Sokhna Faye reprend le rythme, saisit le savon, le frotte sur un jean et s'attaque au tissu avec ses mains blanchies par la mousse. « Nous sommes là pour tout le monde, dès lors qu'on s'accorde sur un prix », confie-t-elle.

Une profession qui lessive

Elles sont des dizaines, alignées devant les concessions, partageant la même langue, le sérère. Venue des différentes régions comme beaucoup, Sokhna Faye est là pour subvenir aux besoins de sa famille.Pour autant, l'activité n'est pas sans risque. « Je pense à arrêter un jour pour me consacrer à d'autres choses, mais ce qui me retient encore, c'est que j'ai des enfants à l'école : je participe à payer leurs études et aux charges du foyer », explique la lingère.

Malgré ce travail qui leur permet d'assurer un meilleur avenir aux siens, ce n'est pas sans rique. L'effort physique est constant : les longues heures passées pencher pèsent sur le dos et les articulations, tandis que l'exposition répétée à l'eau de javel et aux détergents met la peau à rude épreuve.

Fatou Faye, quant à elle, garde le cap avec pragmatisme.« Nous sommes conscientes des risques sanitaires. Nous passons de longues heures courbées derrière nos bassines, et l'essorage des habits lourds nous fatigue énormément. La seule solution pour limiter les dégâts, c'est de travailler selon nos capacités et de ne pas prendre trop de linge à la fois », explique-t-elle.

Pourtant, malgré la pénibilité et les aléas du métier, la demande ne faiblit pas. Dans un quotidien où chaque dépense est comptée, de nombreux clients continuent de préférer ces travailleuses aux pressings, guidées par une logique d'organisation et d'affinité. C'est le cas de Mme Gueye, une habituée des lieux. De retour du marché, un seau jaune rempli de condiments à la main, elle fait un crochet pour vérifier l'avancement de son linge.« Nous avons grandi avec elles ; par familiarité, nous leur confions nos habits et elles font du très bon travail. Personnellement, je les préfère aux pressings », renseigne-t-elle.

À la Médina, les machines gagnent du terrain et la fatigue s'accumule, mais à rue 31 angle 20, les bassines restent là, fidèles au rendez-vous, portées par l'obstination de celles qui refusent de lâcher le fil de leur gagne-pain.