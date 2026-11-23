Avec une moyenne de 137 consultations par jour, le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) joue un rôle essentiel dans la prise en charge sanitaire de la communauté universitaire. Consultations générales, spécialités médicales, urgences, soins infirmiers et accompagnement social : le dispositif vise à répondre à la diversité des besoins de santé des étudiants et à favoriser leur bien-être sur les campus.

Une offre de soins diversifiée et accessible Le DSAS assure les consultations générales, les soins infirmiers, les consultations prénatales ainsi que les gardes et permanences. Le dispositif comprend également un service d'urgence fonctionnant 24 heures sur 24, afin d'assurer la continuité de la prise en charge. Pour rapprocher davantage les soins des étudiants, des infirmeries sont ouvertes sur les sites externes, de 8 heures à 17 heures.

Le ticket modérateur acquitté par l'étudiant est fixé à 50 FCFA. En complément des consultations générales, plusieurs spécialités médicales sont proposées aux étudiants, au personnel du COUD et aux personnes extérieures souhaitant bénéficier des prestations disponibles. L'offre comprend notamment l'ophtalmologie, la psychologie, l'urologie, la pédiatrie, la gynécologie, l'échographie, l'orthopédie, la chirurgie, la gastro-entérologie, la cardiologie, la neurologie, la néphrologie, l'endocrinologie, l'oto-rhino-laryngologie (ORL) et la rhumatologie.

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Des consultations spécialisées en cardiologie, en médecine interne et en dermatologie. Cette diversité de prestations permet d'élargir les possibilités de prise en charge et d'orientation médicale au bénéfice de la communauté universitaire. Santé mentale : écouter, prévenir et accompagner La santé mentale constitue un enjeu important du bien-être et du parcours universitaire. Conscient de cette réalité, le COUD, en collaboration avec l'Institut de recherche et d'enseignement en psychopathologie (IREP), a mis en place une cellule d'écoute et de prise en charge au sein du DSAS. Ce dispositif vise à offrir un espace d'écoute et d'accompagnement aux personnes confrontées à des difficultés psychologiques ou à une souffrance psychique. Il participe à une approche plus globale de la santé étudiante, qui associe les soins médicaux à l'écoute, à l'orientation et au soutien psychologique. À travers cette initiative, la prise en compte de la santé mentale s'inscrit dans les actions destinées à améliorer le bien-être de la communauté universitaire.

L'action sociale au service des étudiants en situation de handicap

L'accompagnement des étudiants en situation de handicap constitue un autre volet important de la mission sociale du COUD. Face à leurs besoins spécifiques, des mesures sont mises en place pour faciliter l'accès au logement, aux restaurants universitaires et aux services d'accompagnement. En collaboration avec la section des étudiants à mobilité réduite, le service social des étudiants met en oeuvre des mesures de discrimination positive destinées à favoriser l'accessibilité, l'autonomie et la participation à la vie universitaire. En matière d'hébergement, un quota de lits est prévu pour faciliter les déplacements entre les campus et tenir compte des besoins de mobilité des étudiants concernés. L'accompagnement comprend également des aides techniques et sociales, notamment la mise à disposition de béquilles, de fauteuils roulants manuels ou électriques et de tickets de restauration universitaire.

Des actions de développement personnel et de renforcement des capacités en matière de recherche d'emploi contribuent aussi à préparer leur insertion professionnelle. Des dispositions particulières sont prévues dans les restaurants universitaires pour faciliter l'accès des étudiants à mobilité réduite. La possibilité de bénéficier de repas à emporter dans des gamelles est également prévue pour ceux qui en font la demande. À travers ces mesures, le COUD entend favoriser une meilleure inclusion des étudiants en situation de handicap et leur permettre de participer pleinement à la vie universitaire. Une prise en charge globale au service du bien-être étudiant