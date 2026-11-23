Le naufrage survenu au large de Lompoul ravive le débat sur l'efficacité des stratégies de lutte contre l'émigration irrégulière. Pour Marie-Louise Ndiaye, journaliste spécialiste des questions migratoires, et Adama Mbengue, président de l'Action pour les droits humains et l'amitié (Adha), la multiplication des drames révèle les limites d'une réponse essentiellement sécuritaire. Tous deux plaident pour des mesures concrètes en faveur de la jeunesse.

Le drame de Lompoul remet au premier plan les limites des politiques de lutte contre l'émigration irrégulière au Sénégal. Malgré les naufrages meurtriers qui se succèdent et les dispositifs déployés pour freiner les départs, de nombreux jeunes continuent de braver l'océan Atlantique au péril de leur vie. Pour Marie-Louise Ndiaye, journaliste spécialiste des questions migratoires, cette répétition des tragédies traduit l'absence d'un débat permanent sur le phénomène. « Au Sénégal, on ne parle de migration que lorsqu'il y a des drames », regrette-t-elle. « Aujourd'hui, les gens s'indignent, sortent les mouchoirs, font de grands discours après ce genre de choc, après cette perte humaine, pour ensuite, deux jours après, passer à autre chose », observe-t-elle. Évoquant le drame de Mbour, en août 2024, et celui de Lompoul, elle estime que « c'est le même disque rayé qui nous est servi ». Une situation d'autant plus regrettable, selon elle, que les naufrages ne constituent que la partie visible d'une réalité beaucoup plus préoccupante.

Derrière les tragédies médiatisées, rappelle la journaliste, se cachent les disparitions quotidiennes de candidats à l'émigration, les migrants emprisonnés, ceux qui arrivent malades, dépressifs ou victimes d'accidents. Des situations souvent méconnues du grand public et insuffisamment prises en compte par les décideurs. Cette réalité nourrit son travail de terrain à travers le projet « Sur les Traces du Migrant ».

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«Si l'on a aujourd'hui cette répétition de drames, médiatisés ou non, c'est parce que la migration n'est pas traitée comme il se doit au Sénégal. C'est parce que la politique migratoire n'est pas bonne», tranche Marie-Louise Ndiaye. Elle remet notamment en cause l'efficacité des campagnes de sensibilisation et des dispositifs de surveillance des frontières qui, selon elle, ne produisent pas de résultats durables.

Adama Mbengue, président de l'Adha et membre de la Commission nationale des droits de l'homme (Cndh), partage ce constat d'insuffisance. Qualifiant le naufrage de Lompoul de « tragédie nationale », il prévient toutefois : « Nous refusons que l'indignation s'arrête aux condoléances ».

Pour le défenseur des droits humains, la multiplication des opérations de contrôle ne saurait constituer, à elle seule, un indicateur de réussite. « Une politique migratoire ne peut pas être considérée comme efficace simplement parce qu'elle multiplie les interventions et les interceptions. Elle doit d'abord être évaluée à l'aune des vies humaines qu'elle parvient à protéger », soutient-il.

Le désespoir au coeur des départs

Marie-Louise Ndiaye situe les motivations des candidats au départ dans la précarité et le manque de perspectives. «Parce qu'ils sont désespérés. Ils n'ont plus d'espoir», répond-elle pour expliquer la persistance des traversées clandestines. Depuis ses premiers reportages en 2014, alors qu'elle travaillait au journal « L'Observateur », ses enquêtes l'ont conduite sur plusieurs routes migratoires, de la Libye à l'Italie, jusqu'aux îles Canaries, en passant par Toulouse et Calais.

Une stratégie sécuritaire aux résultats contestés

De ces rencontres, elle retient un discours récurrent : « On n'a pas d'opportunités de réussite chez nous ». Elle rapporte notamment les propos d'un jeune candidat au départ : « Chez moi, je meurs à petit feu. En prenant la pirogue, je peux mourir comme je peux vivre. Alors je tente ma chance, en me disant que je peux réussir la traversée, arriver en Europe et gagner dignement ma vie ».

Ces témoignages, explique-t-elle, permettent de mieux comprendre les motivations des migrants, sans pour autant justifier les risques encourus. La journaliste dit avoir rencontré un ancien étudiant, un ancien infirmier, des mères de famille, mais également une ancienne championne d'Afrique de judo et de kayak. Autant de profils qui illustrent, à ses yeux, la diversité des personnes poussées vers l'exil. « Ces jeunes veulent juste gagner leur vie, vivre dignement, avoir la chance de s'offrir un avenir meilleur », insiste-t-elle. Elle dénonce les jugements portés sur les candidats au départ par ceux qui ne connaissent pas leur quotidien.

Adama Mbengue établit également un lien entre les départs et la situation socioéconomique. Il évoque des données récentes de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), selon lesquelles 35,3 % des jeunes de 15 à 24 ans seraient sans emploi, hors du système éducatif et sans formation. Il cite également un taux de chômage élargi de 19,1 % au niveau national. Pour lui, ces difficultés contribuent à entretenir les départs malgré les dangers. « On ne peut pas demander à la jeunesse de rester au Sénégal sans lui donner les moyens d'y construire son avenir », fait-il valoir.

Les deux spécialistes s'accordent sur les limites d'une politique principalement axée sur la surveillance des frontières. Marie-Louise Ndiaye estime que le renforcement des contrôles déplace parfois les itinéraires sans supprimer les départs. Elle rappelle avoir alerté sur ce risque dans une interview accordée au journal espagnol « La Provincia », à l'occasion des accords de coopération conclus en 2024 entre le Sénégal et la Mauritanie. « Bloquer les frontières ne sert à rien. On ne peut pas surveiller toute la côte », avait-elle prévenu. Selon elle, les réseaux de passeurs peuvent déplacer leurs activités vers d'autres pays lorsque certaines routes deviennent difficiles d'accès. Elle cite notamment les départs observés depuis la Gambie et la Guinée.

Cette modification des itinéraires pourrait, à ses yeux, aggraver les dangers en mer, en allongeant les distances parcourues et en exposant davantage les embarcations aux risques de dérive. La journaliste dénonce également une approche qui s'attaque trop souvent aux exécutants sans atteindre les organisateurs des filières. « On ne freinera pas ce phénomène en surveillant les frontières, en arrêtant les pirogues et en interpellant de simples capitaines, pendant que les vrais cerveaux de ces organisations criminelles restent tapis dans l'ombre », affirme-t-elle.

Adama Mbengue reconnaît, pour sa part, la nécessité des opérations sécuritaires, tout en soulignant qu'elles ne peuvent constituer une réponse durable. « Si les interceptions se multiplient, pourquoi les départs continuent-ils ? », s'interroge-t-il. Le président de l'Adha dénonce un déséquilibre dans la gouvernance migratoire, trop souvent dominée, selon lui, par les contrôles frontaliers et les accords de coopération sécuritaire.

Il estime que la prévention, l'insertion professionnelle, la protection de la vie humaine et l'accès aux droits doivent occuper une place centrale. « La coopération internationale ne doit pas se substituer à la réponse première de l'État envers ses citoyens », souligne-t-il, réclamant une évaluation rigoureuse des politiques engagées, des ressources mobilisées et des résultats obtenus.

L'Adha réclame une enquête parlementaire

Cette exigence de transparence conduit l'Adha à envisager une saisine de l'Assemblée nationale. Adama Mbengue souhaite l'ouverture d'une mission d'information parlementaire consacrée à la gouvernance migratoire. Selon lui, les ressources publiques mobilisées, les accords de coopération et les obligations de protection des citoyens doivent faire l'objet d'un contrôle rigoureux. L'organisation demande également que les circonstances du naufrage de Lompoul soient élucidées :« Notre démarche n'est pas, encore une fois, de faire un procès politique, mais elle vise à obtenir des réponses, de la transparence, des résultats », précise Adama Mbengue.

Pour Marie-Louise Ndiaye, la réponse durable passe nécessairement par la création de perspectives économiques. Elle préconise de réorienter une partie des ressources consacrées à la surveillance des frontières vers des projets solides de formation professionnelle et de création d'emplois.

La journaliste insiste également sur la nécessité de sensibiliser les candidats au départ à partir de témoignages réels. Elle estime que de nombreux migrants découvrent, une fois arrivés en Europe, une réalité éloignée de leurs attentes. Son projet « Sur les Traces du Migrant » vise précisément à documenter ces parcours et à montrer les difficultés auxquelles sont confrontés les migrants.

Elle regrette toutefois le manque de soutien financier à cette initiative, dont la deuxième partie du documentaire reste en suspens. « Si l'on veut sensibiliser, il faut montrer la vraie réalité de l'émigration irrégulière », plaide-t-elle. Pour elle, les femmes et les hommes de terrain doivent davantage être associés à la prévention. « Aux autorités, aujourd'hui, de revoir leur copie et de corriger leurs fautes, sans avoir honte de faire des ratures », lance-t-elle.

Adama Mbengue préconise, de son côté, une approche combinant insertion économique, gouvernance migratoire, protection des migrants et participation de la société civile. « Les batteries de solutions, il faut juste les sortir des tiroirs et les appliquer », affirme-t-il, jugeant inutile de multiplier les concertations sans résultats concrets.