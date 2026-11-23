Kaolack — La ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye, a appelé, samedi, à kaolack (centre), les acteurs de la filière à privilégier le dialogue, l'unité et la concertation pour relever collectivement les défis liés à la gestion durable des ressources halieutiques au Sénégal.

"La pêche a besoin de dialogue plutôt que de confrontation, de solidarité plutôt que de division et de concertation plutôt que de dispersion", a-t-elle déclaré lors de la célébration de la Journée mondiale de la pêche. L'édition de 2026 a été organisée dans la capitale du Saloum par la Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED). Le thème est "Transparence et bonne gouvernance des pêches : quel rôle pour le Parlement et la société civile face aux enjeux de redevabilité et de durabilité de la pêche au Sénégal ?" Cette manifestation a été marquée par un rassemblement des différentes composantes de la filière autour d'une célébration commune.

La ministre a salué cette "dynamique unitaire", estimant qu'aucune organisation ni catégorie professionnelle ne peut, à elle seule, relever les défis auxquels le secteur est confronté. Elle a invité les acteurs à faire de cette unité "le socle d'une concertation durable et d'une responsabilité partagée dans la gestion des ressources halieutiques". Amy Mara Dièye a également rappelé la place stratégique de la pêche dans l'économie nationale, la sécurité alimentaire et la création d'emplois.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon elle, le Sénégal dispose d'un patrimoine océanique constituant un important levier de souveraineté et de développement économique. Elle a toutefois relevé plusieurs défis, notamment la raréfaction de certaines ressources halieutiques, les effets du changement climatique, la pression sur les écosystèmes marins et côtiers, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ainsi que les difficultés d'accès aux infrastructures de conservation et de transformation. Face à ces contraintes, le ministre a plaidé pour une approche fondée sur la préservation des ressources, la justice économique, la création de richesses et l'amélioration des conditions de vie des communautés de pêche.

Mme Dièye a décliné plusieurs axes prioritaires de l'action gouvernementale, dont la restauration durable des ressources halieutiques, la modernisation de la pêche artisanale, l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des pêcheurs, ainsi que le renforcement des infrastructures de conservation et de transformation des produits halieutiques. La promotion d'une aquaculture durable et compétitive, de même que le renforcement de l'accès des femmes et des jeunes aux financements, aux équipements, aux technologies et à la formation, figurent également parmi les priorités annoncées.

S'inscrivant dans la vision Sénégal 2050, Amy Mara Dièye a souligné la nécessité de faire des ressources halieutiques "un levier de souveraineté alimentaire, d'industrialisation, de création d'emplois et de développement territorial".