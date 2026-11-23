Dakar — L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a salué la démarche du photographe sénégalais Abdoul Khadre Dieylani Seydi, qui utilise la photographie pour sensibiliser à la pollution du littoral, à travers deux œuvres consacrées à la plage de Thiaroye Guèdj et à la baie de Hann.

"Je suis vraiment impressionné par ces images qui montrent le degré de pollution de certaines belles plages du pays et qui méritent l'attention des usagers et de tous les citoyens", a déclaré le diplomate, lors de la visite de l'exposition du photographe. Le chef du Service photographie de l'Agence de presse sénégalaise (APS) présente ces deux clichés dans le cadre du programme Off de la Biennale de l'art africain contemporain, Dak'Art 2026, à la Place de la Nation, sous le titre "Au fil de l'Histoire". Hassan Naciri a estimé que ces photographies constituent un appel à la prise de conscience et au civisme, soulignant que la pollution est un problème qui dépasse les frontières du Sénégal et nécessite l'engagement de tous.

"Il nous appartient à chacun d'apporter notre contribution, parce que, comme on dit, le local détermine le global", a-t-il soutenu, encourageant Abdoul Khadre Dieylani Seydi à poursuivre son travail artistique au service de la citoyenneté et de la préservation de l'environnement.

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Interrogé sur la coopération entre le Maroc et le Sénégal dans ce domaine, le diplomate a évoqué l'existence d'accords et d'une collaboration en matière de protection de l'environnement. Il a toutefois insisté sur la nécessité d'une implication accrue de la société civile et des citoyens dans la préservation du cadre de vie.