Thiénaba — Le Premier du ministre Ahmadou Alhaminou Lô a indiqué que ses déplacements, samedi, dans les foyers religieux de Ndiassane et Thiénaba, dans la région de Thiès (ouest), s'inscrivent dans une mission d'explication sur la nécessité, pour l'État, de disposer d'un budget, afin de continuer à remplir ses prérogatives.

"Vous faites partie des remparts dans ce pays. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de venir vous consulter, quand la situation du pays le demande", a dit le Premier ministre s'adressant aux guides religieux des deux familles. Le chef du gouvernement s'est rendu ce week-end, tour à tour, à Ndiassane et Thiénaba, où il a été reçu, respectivement, par le khalife général des Khadres, Cheikh Bouh Sidy Mokhtar Kounta et le khalife Baye Serigne Assane Seck.

Selon lui, cette visite s'inscrit dans une mission d'explication dans les foyers religieux du pays sur la nécessité, pour l'État de disposer d'un budget, afin de continuer à remplir ses prérogatives. Cette tournée intervient dans un contexte tendu entre les pouvoirs législatif et exécutif sur les lois de finances. Jeudi, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye a pris un décret mettant en vigueur la loi de finances rectificative 2026, rejetée par l'Assemblée nationale, notamment le groupe parlementaire Pastef (majoritaire).

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L'opposition parlementaire conteste la légalité de cet acte administratif pris par le Président Faye. Les députés ont également rejeté la première partie de la loi de finances initiale 2027. "Le rôle du chef de l'État, c'est d'être au service de la nation. Nous sommes en période de récolte, et le pays a besoin de ressources pour la campagne agricole, c'est ce qui explique toutes les décisions [prises] pour la bonne marche du pays", a dit le Premier ministre.

Le khalife Baye Assane Seck de Thiénaba a souligné la nécessité pour les autorités de dialoguer. "Si les deux personnalités de l'État ne parviennent pas à s'entendre, il sera difficile pour un chef religieux de discuter avec elles", a dit le marabout. Relevant que le Sénégal traverse une "période trouble", il a encouragé le ministre de l'Intérieur, qui faisait partie de la délégation gouvernementale, à oeuvrer pour la paix et la stabilité du pays.