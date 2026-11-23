Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a reçu, le 20 novembre à Brazzaville, l'ambassadrice de Cuba au Congo, Indira Napoles Coello. Au terme d'une rencontre qualifiée de « très amicale », les deux personnalités ont réaffirmé la solidité des liens bilatéraux et la volonté commune de renforcer la coopération législative entre leurs deux pays.

Les discussions entre les deux personnalités ont permis de dresser le bilan d'un échange dense et constructif sur la relation bilatérale, politique et diplomatique entre les deux pays. « Nous venons de constater que les relations entre nos deux pays sont très bonnes, très fortes et excellentes », a déclaré l'ambassadrice de Cuba à la presse.

L'échange a également été l'occasion pour Indira Napoles Coello de revisiter l'histoire commune du Congo et de Cuba, « une longue histoire faite de beaucoup de coopération, de solidarité et d'amitié dans différents domaines, notamment la santé, l'éducation et la culture ». Pour elle, cette proximité s'explique par une évidence car « Cuba et le Congo sont deux pays amis, c'est comme la famille ».

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Interrogée sur les relations parlementaires entre les deux nations, l'ambassadrice s'est montrée optimiste. « Les relations parlementaires entre nos deux pays sont très bonnes. Nous allons continuer à travailler, car nos deux systèmes législatifs sont très solides et il existe de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons coopérer », a-t-elle affirmé, rappelant que « Cuba sera toujours là avec le Congo ».