Le Congo vient de franchir une étape décisive dans son processus d'intégration à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf) avec la validation du Supplément vert à sa stratégie nationale de mise en oeuvre de cette initiative panafricaine.

L'atelier d'approbation de l'étude s'est tenu à Brazzaville en partenariat avec le bureau de l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique qui accompagne huit pays de la région dans leur marche vers la Zlécaf.

L'étude validée concerne l'insertion de la dimension environnementale et climatique dans les politiques commerciales et de production. Une valeur ajoutée pour le Congo dont le territoire est couvert à plus de 65% de forêts et possédant un réseau hydrographique dense en plus de milliers de kilomètres de terres arables.

L'objectif est de parvenir à concilier l'exploitation des ressources naturelles, la production industrielle, la préservation de l'environnement, la commercialisation et le développement socioéconomique. Le Congo qui s'est engagé dans la diversification économique tirera profit de cette approche.

A l'heure où le partage de production dans le secteur forestier devient un choix du futur tandis que s'observent dans plusieurs pays les effets néfastes du dérèglement climatique, le Supplément vert est une option salutaire.