La Tunisie compte 20 628 cadres religieux répartis sur 11 fonctions, a annoncé le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, lors d'une séance plénière conjointe consacrée à l'examen du budget de son département pour l'année 2027.

S'exprimant dans la nuit de samedi à dimanche devant les députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et les membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), le ministre a détaillé les mesures envisagées pour combler les postes vacants dans les mosquées, accélérer les désignations et améliorer les conditions professionnelles et sociales des cadres religieux.

Postes vacants dans les mosquées : comment se déroulent les désignations ?

Ahmed Bouhali a précisé qu'aucun cadre religieux n'est affecté d'office dans les mosquées où des postes restent vacants.

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Les désignations reposent sur l'examen des candidatures proposées par les habitants des localités concernées, après l'accomplissement des procédures administratives et la vérification des conditions requises. Les candidats doivent notamment justifier de leur aptitude scientifique et physique ainsi que de leur attachement aux valeurs islamiques. Une commission régionale est ensuite chargée d'évaluer leurs compétences et leur capacité à exercer les fonctions religieuses auxquelles ils postulent.

Recrutement des cadres religieux : pourquoi les nominations prennent-elles du retard ?

Interrogé sur les délais parfois importants entre le dépôt des dossiers et la publication des décisions de désignation, le ministre a expliqué que les procédures administratives nécessitent du temps. Il a toutefois assuré que son département travaille à accélérer le traitement des candidatures afin de répondre aux besoins des lieux de culte et de garantir la continuité des activités religieuses.

Les recrutements restent néanmoins conditionnés par les crédits budgétaires disponibles. Cette contrainte explique notamment l'attente prolongée de plusieurs éducateurs coraniques ayant réussi les épreuves de sélection depuis plusieurs années, sans avoir encore obtenu leur désignation. Selon Ahmed Bouhali, les nominations sont effectuées chaque année en fonction des ressources financières allouées au ministère. Statut des cadres religieux : des discussions pour améliorer les conditions professionnelles

Le ministre a également évoqué les travaux consacrés à la révision du statut particulier des cadres des mosquées. Une commission mixte réunissant des représentants de la présidence du gouvernement, du ministère des Affaires religieuses et de l'Assemblée des représentants du peuple a déjà tenu plusieurs réunions sur cette question. L'objectif est de parvenir à des solutions permettant d'améliorer la situation professionnelle des cadres religieux et de mieux répondre à leurs revendications. Ahmed Bouhali a exprimé le souhait que ces concertations débouchent sur des résultats concrets au bénéfice des personnels concernés.

Gestion des carrières : un dispositif de suivi jusqu'à la retraite

Dans le cadre de la modernisation de son fonctionnement administratif, le ministère des Affaires religieuses a mis en place un dispositif de suivi des carrières, depuis la désignation des cadres jusqu'à leur départ à la retraite. Ce mécanisme vise plusieurs objectifs : simplifier les démarches administratives, réduire les délais de traitement des dossiers, améliorer la répartition des effectifs et identifier les postes vacants dans les mosquées. Le ministre a également annoncé le rattachement des directions régionales à l'administration centrale, dans le but de renforcer la gouvernance et de fluidifier la gestion administrative.

Salaires, couverture sociale et allocations des veuves

Sur le plan social, Ahmed Bouhali a rappelé que les cadres religieux exerçant à plein temps et ne bénéficiant d'aucune autre couverture sociale peuvent accéder à ce dispositif de protection.Il a également indiqué que les veuves des cadres religieux décédés perçoivent une allocation, tout en affirmant que son ministère souhaite améliorer leur situation et augmenter le montant de cette aide.

Concernant la rémunération, le ministre a souligné les améliorations intervenues ces dernières années. Les cadres religieux perçoivent notamment le salaire minimum garanti (SMIG), conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 1228 de 2019.

Formation des cadres religieux : des programmes en présentiel et à distance

Enfin, le ministre des Affaires religieuses a insisté sur l'importance de la formation continue pour améliorer les compétences et les performances des personnels religieux. Dans cette perspective, l'Institut supérieur de théologie de Tunis (ISTT) propose des programmes de formation en présentiel et à distance. Ces initiatives visent à renforcer les qualifications des cadres religieux, à améliorer l'exercice de leurs missions et à favoriser un discours religieux mieux structuré.

Entre recrutement, couverture sociale, formation et modernisation administrative, le ministère des Affaires religieuses entend ainsi répondre aux besoins des mosquées tout en améliorant les conditions d'exercice de leurs personnels.