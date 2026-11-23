En Tunisie, 10 363 détenus ont été libérés entre le 1er janvier et le 17 novembre 2026, selon les chiffres présentés samedi par la ministre de la Justice, Leïla Jaffel, devant le Parlement. La ministre a également précisé que les peines alternatives à l'emprisonnement sont soumises à des conditions légales strictes et ne s'appliquent pas aux crimes.

Intervenant lors d'une séance plénière conjointe, Leïla Jaffel a apporté plusieurs précisions sur la situation carcérale en Tunisie, les mécanismes de libération conditionnelle, les taux de récidive ainsi que les programmes de réinsertion des détenus.

Libération conditionnelle : 3 423 détenus concernés en 2026

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la ministre de la Justice, 3 423 détenus ont bénéficié de décisions de libération conditionnelle prononcées par les juges de l'application des peines entre le 1er janvier et le 17 novembre 2026. Sur cette même période, le nombre total de détenus libérés a atteint 10 363 personnes. La ministre a également évoqué le chiffre de 13 164 bénéficiaires de mesures de grâce présidentielle et de libération conditionnelle. Ces données ont été présentées dans le cadre des explications fournies aux députés sur les dispositifs légaux permettant la sortie de détention.

Peines alternatives en Tunisie : pourquoi les crimes sont-ils exclus ?

Leïla Jaffel a rappelé que les peines alternatives à l'emprisonnement obéissent à des critères juridiques précis, parmi lesquels figure le consentement de la personne condamnée. Ces dispositifs sont réservés aux délits répondant aux conditions prévues par la loi et ne concernent pas les crimes. Selon les données communiquées par la ministre, 77,5 % de la population carcérale sont concernés par des affaires criminelles, ce qui les exclut du champ des peines alternatives. Cette proportion constitue, selon les explications de la ministre, une limite importante à l'élargissement de ces mécanismes dans les établissements pénitentiaires.

Prisons tunisiennes : 31,49 % des détenus concernés par le trafic de stupéfiants

La ministre de la Justice a également présenté plusieurs indicateurs relatifs à la nature des infractions et à la récidive. Les affaires liées au trafic de stupéfiants concernent 31,49 % de la population carcérale. Au total, 59,33 % des détenus sont incarcérés pour des faits liés au trafic de drogue, au vol ou au meurtre. Les affaires de vol passibles de peines pouvant atteindre 20 ans de prison représentent, pour leur part, 18,36 % de la population carcérale. Concernant la récidive, la ministre a indiqué que les taux atteignent 28,9 % parmi les prévenus et 36,4 % parmi les condamnés, dans les principales catégories de crimes.

Conditions de détention : la ministre rejette les accusations de négligence

Abordant la situation dans les établissements pénitentiaires, Leïla Jaffel a rejeté les accusations de négligence délibérée. Elle a souligné la poursuite des programmes de formation, d'éducation et de réinsertion destinés aux personnes détenues. Selon les chiffres présentés, 57 détenus sont inscrits dans des cursus éducatifs, dont 32 ont obtenu le baccalauréat. Par ailleurs, 4 540 détenus ont exercé des activités professionnelles dans les secteurs industriel et agricole au cours de l'année 2025. Ces programmes s'inscrivent dans les dispositifs de préparation à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes incarcérées.

Recrutement des avocats : le concours reporté au premier semestre 2027

Sur le volet des professions judiciaires, la ministre a annoncé le report du concours de recrutement des avocats, initialement prévu en 2026, à la première moitié de l'année 2027. Ce report vise, selon ses explications, à permettre la révision des textes réglementaires encadrant le concours. Leïla Jaffel a précisé qu'environ 800 avocats avaient été recrutés depuis 2022.

Fonctionnement de la justice : Leïla Jaffel défend les tribunaux

La ministre est également revenue sur les critiques concernant les délais de prononcé des jugements. Elle a estimé que les retards constatés concernent des situations limitées et ne peuvent être généralisés à l'ensemble des juridictions tunisiennes. Évoquant le boycott de certaines audiences criminelles par des avocats, elle a critiqué ces initiatives, les considérant comme une forme de pression exercée sur l'institution judiciaire. Ces déclarations interviennent dans un contexte de débats parlementaires sur le fonctionnement de la justice, les conditions de détention et les moyens destinés à améliorer l'efficacité du système judiciaire tunisien.