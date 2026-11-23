Le temps sera marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions de la Tunisie, ce dimanche 22 novembre 2026, avec des températures pouvant atteindre 30°C. Des pluies sont également attendues en fin de soirée sur l'extrême Nord-Ouest, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM).

Des pluies attendues en fin de soirée

Le ciel sera partiellement nuageux sur la majeure partie du pays. Toutefois, les nuages deviendront progressivement plus abondants en fin de soirée sur l'extrême Nord-Ouest, où des précipitations sont prévues. Des vents forts sur les côtes et une mer très agitée Le vent soufflera du secteur ouest et sera fort sur les côtes, tandis qu'il restera faible à modéré dans les régions intérieures. La mer sera très agitée, voire houleuse sur les côtes nord.

Des températures atteignant 30°C

Les températures maximales oscilleront entre 26 et 30°C dans la plupart des régions.

Elles seront toutefois plus fraîches sur l'extrême Nord-Ouest et les hauteurs de l'Ouest, où le thermomètre affichera environ 23°C.