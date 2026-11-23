interview

Longtemps cantonné à ses zones traditionnelles de production, le fonio pourrait conquérir de nouveaux terroirs au Sénégal. Résistant aux conditions climatiques difficiles et capable de pousser sur des sols pauvres, il constitue, selon Sanoussi Diakité, inventeur de la machine à décortiquer le fonio, président de l'Association sénégalaise pour la promotion du fonio et président du Comité national d'organisation de la Journée internationale du fonio, un levier pour renforcer la souveraineté alimentaire. Mais son essor reste tributaire d'un engagement plus affirmé de l'État et de mesures concrètes en faveur des producteurs.

Le thème retenu pour la 17e édition de la journée du fonio, célébrée, le 15 novembre, invite à réfléchir à l'extension de cette culture au-delà de ses zones traditionnelles de production. Pourquoi cette question est-elle devenue une priorité dans le contexte actuel de souveraineté alimentaire et de changement climatique ?

La question est pertinente. D'abord, nous faisons face à un défi de souveraineté alimentaire. Autrement dit, nous devons combler l'écart entre ce que nous produisons et ce que nous consommons. Ce déficit doit être compensé par une production complémentaire. Or, le fonio offre énormément de possibilités à cet égard. Par ailleurs, sa culture reste concentrée dans certaines zones du Sénégal, notamment au Sud et au Sud-Est. C'est d'ailleurs une situation que l'on retrouve dans les autres pays producteurs : la culture du fonio est généralement limitée à des zones géographiques et culturelles spécifiques. Pourtant, rien ne justifie que les autres régions ne s'y intéressent pas. Ce n'est pas une question de conditions climatiques.

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Le fonio est particulièrement adapté aux conditions difficiles. Ce n'est pas non plus une question de pluviométrie, puisqu'il peut pousser dans des zones faiblement arrosées. Il n'est pas davantage exigeant en matière de fertilité des sols, car il peut être cultivé sur des terres pauvres et rocailleuses. Tous ces éléments montrent que nous avons intérêt à étendre sa culture au-delà de ses zones traditionnelles, notamment dans des régions comme Diourbel, Louga, Matam, Podor ou Saint-Louis. On peut également envisager sa culture dans le Saloum et le Sine, où les sols sont parfois considérés comme très appauvris. Le fonio pourrait justement y trouver sa place, puisqu'il est reconnu pour sa capacité d'adaptation aux effets du changement climatique.

Vous avez évoqué tout à l'heure le défi de la souveraineté alimentaire et le déficit de production à combler. Le fonio est-il lui-même suffisamment consommé au Sénégal pour que l'on puisse parler d'un déficit entre la production et la consommation ? Autrement dit, quelles sont les quantités produites et celles qui sont consommées ?

Lorsque je parlais de déficit, je faisais référence à l'ensemble des cultures vivrières dont nous avons besoin. Le mil, le maïs et le riz ne suffisent pas à atteindre la souveraineté alimentaire. Nous importons jusqu'à un million de tonnes de riz et près de 400.000 tonnes de maïs. Il s'agit donc d'un déficit céréalier qu'il faut combler. S'agissant du fonio, la production nationale est estimée à environ 6.000 tonnes. Cette quantité ne suffit pas à couvrir notre consommation, d'autant que nous importons également du fonio. Une étude a révélé que 70 % du fonio consommé au Sénégal proviendrait de la Guinée. Cela signifie que, même pour cette céréale, nous avons un déficit à résorber. Nous devons donc réduire cette dépendance aux importations.

Au-delà des conditions naturelles, quels sont les principaux obstacles à l'extension de la culture du fonio ? S'agit-il de la disponibilité des semences, de la maîtrise des techniques culturales, de la mécanisation, du financement ou encore de l'accès au marché ?

Le facteur le plus déterminant sera la volonté de mettre en place une véritable politique d'extension de la culture du fonio. Il s'agit d'inciter les populations, d'encourager les acteurs et de promouvoir cette culture dans les autres régions. Il faut informer les producteurs, leur permettre d'en mesurer le potentiel et les amener à se l'approprier. C'est essentiellement ce qui manque aujourd'hui à notre pays.

Après toutes ces années d'engagement dans ce secteur, et alors que vous êtes vous-même l'inventeur d'une machine destinée à faciliter la transformation du fonio, avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics accordent à cette culture la place qu'elle mérite, compte tenu de ses qualités nutritionnelles ?

C'est toute la contradiction, et même le paradoxe. Il n'y a pas encore un portage institutionnel suffisant. Quelques actions sporadiques sont menées, mais elles restent largement en deçà des enjeux liés au fonio. Si cette culture se maintient aujourd'hui, ce n'est pas grâce à une volonté politique suffisamment affirmée ni à un accompagnement conséquent de l'État. Les quantités de semences subventionnées distribuées par les pouvoirs publics sont dérisoires. Prenons l'exemple du département de Kolda : moins de cinq tonnes de semences y ont été distribuées. Cinq tonnes, qu'est-ce que cela représente pour une population de plusieurs centaines de milliers d'habitants ? C'est dérisoire. Les services de l'État se fondent peut-être sur la demande. Comme les demandes de semences de fonio sont peu nombreuses, ils en déduisent que les populations ne souhaitent pas en cultiver.

Or, l'État devrait plutôt partir du principe que cette céréale est utile pour le pays, pour la santé et pour l'économie, puis définir une stratégie pour amener les populations à l'adopter. Chaque fois qu'une culture s'est généralisée, cela a nécessité une politique volontariste. L'arachide, par exemple, a été introduite au Sénégal dans le cadre d'une politique de promotion. Le maïs a également bénéficié de politiques volontaristes, notamment avec la Sodefitex. Certaines variétés de riz ont aussi fini par être adoptées par les populations. Je me souviens notamment d'une variété appelée « variété chinoise ». Au départ, elle était différente des variétés de riz traditionnellement cultivées, mais les populations l'ont finalement adoptée grâce à un travail soutenu d'introduction et de vulgarisation. Pour le fonio, nous ne disposons pas encore d'un accompagnement de cette ampleur.

Mais peut-on demander à un producteur de se lancer dans la culture du fonio alors qu'il n'a pas la certitude de pouvoir écouler sa production et d'en tirer un revenu ?

C'est justement pour cela que les mesures d'accompagnement sont indispensables. Lorsqu'on veut inciter un producteur à s'engager dans une culture, il faut mettre en place un dispositif complet pour l'accompagner. Il faut notamment proposer un paquet technologique adapté. Si la transformation constitue une difficulté, il faut apporter une solution. Si le décorticage nécessite beaucoup de main-d’œuvre, il faut également proposer des équipements appropriés.

Ces solutions techniques doivent surtout être accessibles aux producteurs au moment où ils en ont besoin. Cela suppose, entre autres, des subventions pour les équipements, comme cela a été fait pour les semoirs, les charrues et d'autres matériels agricoles. Tout cela doit faire partie d'une véritable politique de développement de la culture du fonio. En définitive, les bénéfices que l'État pourrait en tirer seraient considérables.

Parmi les régions qui ne sont pas traditionnellement réputées pour la culture du fonio, laquelle vous semble aujourd'hui la mieux placée pour amorcer cette extension ?

Le Saloum. Parce que le fonio y était cultivé depuis longtemps. Il y est arrivé notamment avec les mouvements de populations, en particulier celles venues du Mali, à l'époque du développement du chemin de fer. Leurs descendants sont toujours présents dans cette zone et connaissent bien cette céréale. Dans la zone de Foundiougne, par exemple, certains producteurs continuent d'en cultiver, même si cette pratique est aujourd'hui devenue très marginale. On pourrait presque parler de simples traces de cette culture. Un chercheur de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), Baye Maguette Diop, avait d'ailleurs accompagné des groupements dans le développement de la culture du fonio dans cette partie du Saloum.

On retrouve également cette tradition dans le Ndoucoumane et vers Kaffrine, des zones qui présentent déjà certaines prédispositions culturelles à cette culture. Il existe aussi un intérêt agroécologique évident à relancer le fonio dans cette région, où certaines terres sont fortement dégradées. Il faut les régénérer. Le fonio peut contribuer à cette régénération, notamment grâce au couvert herbacé qu'il favorise et qui contribue à protéger les sols.