À Tambacounda, le fonio tente de conquérir davantage de consommateurs. Entre prix variables, marges bénéficiaires modestes, clientèle encore limitée et difficultés d'approvisionnement, les actrices de la filière cherchent les moyens de mieux valoriser commercialement cette céréale locale.

Au marché central de Tambacounda, le fonio se vend, mais peine encore à s'imposer comme un produit de grande consommation. Pourtant, cette céréale locale présente un potentiel commercial important. Portées par des productrices et des commerçantes engagées, les activités de transformation et de commercialisation se développent progressivement. Mais entre les coûts de production, la pénibilité du travail et le pouvoir d'achat des consommateurs, la fixation des prix reste un véritable défi. Selon le Directeur régional du développement rural (Drdr) de Tambacounda, Ibrahima Ba, le fonio est encore une culture en phase de promotion. Il n'existe donc pas de prix standard.

Chaque producteur ou commerçant fixe ses tarifs en fonction du temps et des efforts consacrés à la production et à la transformation. Actuellement, le kilogramme de fonio précuit est vendu à 1.600 FCfa sur certains points de vente, tandis que celui du fonio non tamisé coûte 1.000 FCfa. Ces tarifs varient toutefois selon les commerçants et le niveau de transformation du produit. Lamarana Diallo, commerçant au marché central de Tambacounda, souligne également l'influence des saisons sur les prix. « Pendant l'hivernage, le prix baisse et augmente pendant la saison sèche », explique-t-il.

Des marges bénéficiaires encore faibles

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Au sein de la coopérative des productrices de fonio de la région, la présidente, Fanta Souaré, indique qu'une grille tarifaire commune est appliquée. Le kilogramme de fonio « badi », non pilé, est vendu à 1.000 FCfa. Celui qui est pilé, mais non lavé, coûte 1.500 FCfa, tandis que le fonio précuit, prêt à la cuisson, se négocie entre 2.000 et 2.500 FCfa. « Tous les groupements à Tambacounda, Bakel, Goudiry et Koumpentoum vendent au même prix », précise-t-elle. Malgré ces différents tarifs, la rentabilité de l'activité reste limitée. Pour Fanta Ndiaye, présidente du réseau des femmes Ceseri, la marge bénéficiaire ne dépasse pas 250 FCfa par kilogramme. Une rémunération jugée modeste au regard du travail nécessaire à la transformation.

Selon Fanta Souaré, si les prix étaient calculés en tenant compte des heures de travail, de la concentration et des quantités d'eau utilisées, le kilogramme pourrait atteindre 5.000 FCfa. Mais, pour l'heure, les productrices privilégient la conquête du marché et l'adoption du fonio par les ménages plutôt que la recherche de bénéfices élevés.Du côté des ventes, les résultats restent modestes. Lamarana Diallo indique qu'il peut écouler jusqu'à 100 kilogrammes par mois. Un volume qui témoigne des limites actuelles du marché, malgré l'existence d'une clientèle intéressée par cette céréale.

Les principaux acheteurs sont notamment des personnes âgées et des consommateurs désireux de diversifier leur alimentation. Certains s'intéressent également au fonio sur les conseils de professionnels de santé. Si certains consommateurs jugent le prix justifié au regard du travail fourni, d'autres le trouvent élevé, particulièrement lorsqu'ils le comparent à celui du riz.

Le prix, un frein à l'élargissement de la clientèle

« Quand tu dis à certains que le kilogramme coûte 2.500 FCfa, ils te disent que c'est trois à quatre fois plus cher que le riz, alors que ce n'est pas pareil », relève Fanta Ndiaye. Mama Sangaré, cliente, préfère acheter du fonio précuit. Pour elle, son prix reste abordable compte tenu de la pénibilité du travail nécessaire à sa préparation.

Pour élargir leur clientèle, les productrices misent également sur la diversification de l'offre. Gâteaux, pizzas, lakh, bouillie, couscous et thiakry figurent désormais parmi les produits dérivés proposés aux consommateurs. Une stratégie qui permet de toucher différents segments du marché et d'accroître la valeur ajoutée de cette céréale.