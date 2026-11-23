Fibres de coco, sisal, rafles de maïs, gousses de néré : ces déchets agricoles pourraient bientôt servir à construire des maisons. Le projet Bio-STRUCT, lancé samedi à l'École nationale supérieure d'ingénieurs (ENSI) de l'Université de Lomé, veut les transformer en panneaux de construction écologiques et bon marché.

Le Togo produit chaque année près de 8 millions de tonnes de résidus agricoles, dont une grande partie est perdue. Le projet prévoit de concevoir des panneaux composites à partir de matières disponibles localement.

« Ce projet nous permettra de valoriser nos ressources agricoles locales pour créer des panneaux de construction, ce qui pourrait limiter notre dépendance aux matériaux importés », explique Kossi Sénamé Dodji, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur. Ces matériaux importés pèsent aujourd'hui lourd dans le coût de construction.

Prévu sur trois ans, Bio-STRUCT est piloté par les ministères de l'Enseignement supérieur et de l'Environnement. Il est financé à hauteur de 374,5 millions de Fcfa par le Luxembourg, à travers le Fonds national de la recherche, le ministère des Affaires étrangères et l'agence LuxDev. Il associe l'Université de Lomé et l'Institut luxembourgeois des sciences et des technologies (LIST).