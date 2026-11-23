« Je ne jette pas, je ramasse. » Au lycée de Togblékopé, au nord de Lomé, ce genre de message s'affiche désormais sur les murs. L'établissement accueille la phase pilote d'un projet d'éducation à l'environnement, soutenu par l'Agence française de développement (AFD) et mis en oeuvre par l'ONG Action Education.

L'idée est simple : faire de l'école un lieu où l'on apprend aussi à respecter son cadre de vie. Des pancartes rappellent les bons gestes, comme « Jeter par terre, c'est polluer la terre et notre cour », et des poubelles ont été installées dans la cour. Le but est que les élèves prennent l'habitude de ne plus jeter leurs déchets par terre et de préserver les espaces communs.

Au-delà d'une cour plus propre, le projet veut former des citoyens responsables. Les élèves sont appelés à transmettre ces réflexes à leur famille et à leur quartier.

D'autres organisations encouragent déjà le tri des déchets dans les écoles, pour faciliter le recyclage. Si la phase pilote est concluante, le projet pourrait s'étendre à d'autres établissements.