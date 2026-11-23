Le public du Festival international du Film de Marrakech (FIFM) ont eu droit, samedi, à un voyage d'exploration de l'univers du deuil et de la guérison, à travers le film « Everytime » de la réalisatrice autrichienne Sandra Wollner, présenté dans le cadre de la section « Horizons ».

Ce long-métrage de 124 minutes est une oeuvre méditative qui scrute les méandres du chagrin, de la culpabilité et de la guérison avec une touche cinématographique singulière et non conventionnelle mêlant réalité et illusion, suite à une tragédie liée à la perte d'une jeune fille de 16 ans appelée Jessie.

À travers cette fiction, qui s'apparente à une méditation visuelle et émotionnelle, les destins de trois personnages se croisent de manière inattendue : Ella, la mère endeuillée, la fille Melli et l'adolescent Lux, qui ont passé la dernière nuit avec la défunte. Dans une tentative désespérée de surmonter cette perte, le trio embarque pour l'île espagnole de Tenerife afin d'y passer des « vacances en famille » qui n'ont jamais eu lieu par le passé.

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Sous l'étrange éclat du soleil insulaire, les frontières temporelles et psychologiques s'estompent. Le passé, le présent et le futur s'entremêlent doucement, reflétant le monde intérieur tourmenté des personnages. L'île se transforme ainsi en une toile de fond offrant à la réalisatrice l'espace d'une écriture cinématographique axée sur le sensoriel et portée par un rythme apaisé et une grande maîtrise des émotions pour traduire l'état de deuil comme un cycle sans fin.

S'exprimant à cette occasion, Sandra Wollner, qui a fait part de son immense joie de prendre part à ce rendez-vous incontournable du film, a invité le public à privilégier l'intuition au cas où il se surprendrait à trop vouloir expliquer les scènes de ce long-métrage.

Elle a, dans ce sens, souligné que le cinéma a pour vocation de transmettre des vérités essentielles, notant qu'une oeuvre cinématographique s'apparente parfois à une chanson qui se ressent plus qu'elle ne s'explique.

Évoquant sa vision philosophique de la perte, la réalisatrice a expliqué que le deuil revêt un double caractère, précisant que la continuité de la vie et la contemplation de la nature peuvent apporter quiétude et réconfort, mais peuvent tout autant paraître cyniques et cruelles en nous rappelant que le monde continue de tourner malgré l'extinction d'une vie.

Pour Sandra Wollner, l'être humain en phase de deuil se transforme en un « voyageur temporel » dans son propre esprit, où la mémoire s'entremêle à l'imagination pour invoquer le passé et imaginer ce qui aurait pu se produire, brisant ainsi la rationalité temporelle pour créer un « présent perpétuel ». Dans ce sens, elle a relevé l'importance du cinéma et de l'écriture en tant qu'outils permettant d'explorer ces mondes complexes et de repousser les limites de nos propres convictions.

Dans une approche en phase avec la réalité contemporaine, la réalisatrice s'est arrêtée sur la spécificité du deuil à l'ère du numérique, mettant en exergue la manière dont les traces numériques laissées par les défunts, à l'instar des messages vocaux et des comptes sur les réseaux sociaux, confèrent un caractère étrange et déroutant à l'expérience de la perte, rendant le travail de mémoire plus complexe que le concept traditionnel du deuil.

Sandra Wollner figure parmi les voix prometteuses du cinéma contemporain. Ses œuvres se distinguent par des questionnements profonds sur l'humanité à travers des styles novateurs.

Son film « Everytime » a d'ailleurs rencontré un succès critique exceptionnel. Il a été primé dans la section « Un Certain Regard » au Festival de Cannes, a remporté le « Cœur de Sarajevo » du meilleur film au Festival du film de Sarajevo et a été sélectionné pour représenter l'Allemagne aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international, confortant ainsi son statut de réalisatrice de premier plan sur la scène cinématographique mondiale.