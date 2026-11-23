Les participants à la deuxième édition du Dakhla Global Summit, tenue les 20 et 21 novembre, ont appelé samedi, dans la déclaration finale ayant sanctionné les travaux du Sommet, à faire de la santé un investissement et un bien commun et à renforcer la souveraineté sanitaire au niveau du continent africain.

Inspirée de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place la santé et la protection sociale au coeur de la dignité humaine et de la coopération entre les pays africains, la Déclaration rappelle les principes affirmés à Dakhla en 2025, à savoir le droit à la santé pour tous, l'équité et la solidarité, ainsi que la souveraineté sanitaire.

Le texte souligne également la nécessité de mettre en place des parcours qui relient les soins de proximité aux centres de référence et des protocoles jugés sur leurs résultats. Les participants s'engagent, avec le concours de l'African Academy of Health Sciences (AAHS), à mettre en réseau les centres africains d'excellence.

En matière de formation, la déclaration relève la nécessité d'un effort budgétaire durable pour la formation initiale et spécialisée, appelant à des budgets nationaux de santé plus importants devant couvrir les énormes dépenses de ce secteur vital.

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La Déclaration de Dakhla a, par ailleurs, appelé les pays africains à redoubler d'efforts pour lutter contre la fuite des cerveaux, des médecins et des infirmières et infirmiers.

Sur le plan de la gouvernance, les participants ont préconisé d'associer les communautés aux décisions et de s'appuyer sur les données afin de mieux diagnostiquer les situations sanitaires.

Ils s'engagent aussi à soutenir la production locale de médicaments et de vaccins, à permettre un accès équitable aux traitements et à soutenir la recherche et la médecine de précision, plaidant pour une intelligence artificielle en santé placée sous gouvernance africaine, avec des données rigoureusement protégées.

La déclaration prévoit en outre des engagements en faveur de l'amélioration de la qualité de l'eau et de la prévention des risques sanitaires qui y sont associés, de la préservation des écosystèmes du continent africain, ainsi que de la lutte contre le changement climatique et de l'atténuation de ses effets sur la santé des populations africaines.

Organisée à l'invitation de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, avec le concours de son entité académique, l'AAHS, cette deuxième édition du Dakhla Global Summit a réuni des participants venus d'une trentaine de pays d'Afrique et d'ailleurs, parmi lesquels des responsables politiques, des diplomates, des dirigeants d'institutions académiques et hospitalières, des chercheurs, des professionnels de santé et des étudiants.