Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, accompagné de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Oumkeltoum, a présidé, samedi au Palais El Badii à Marrakech, un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, à l'occasion de l'ouverture officielle de la 23e édition du Festival International du Film de Marrakech.

A leur arrivée, SAR le Prince Moulay Rachid et SAR la Princesse Lalla Oumkeltoum ont passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d'être salués par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, M. Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie solidaire, M. Jalal Charaf, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Khatib El Hebil, et le président de la région Marrakech-Safi, M. Samir Goudar.

SAR le Prince Moulay Rachid et SAR la Princesse Lalla Oumkeltoum ont été également salués par le 1er vice-président de la Commune de Marrakech, M. Mohamed Idrissi, la présidente du Conseil préfectoral, Mme Jamila Afif, et le président du Conseil de la commune Mechouar-Kasbah, M. Abderrahmane Ouafa.

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SAR le Prince Moulay Rachid et SAR la Princesse Lalla Oumkeltoum ont été aussi salués par le vice-président délégué de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, M. Faïçal Laraïchi, la conseillère du Président de la Fondation du Festival, Mme Mélita Toscan Du Plantier, le directeur artistique du Festival, M. Rémi Bonhomme, le conseiller financier du Président de la Fondation du Festival, M. Azeddine Benmoussa, le Trésorier général de la Fondation du Festival, M. Saâd Imani, le Secrétaire général de la Fondation du Festival, M. Mohammed Reda Benjelloun, la Secrétaire générale du Festival, Mme Fadwa Megzari, le Directeur financier du Festival, M. Naoufal Bensouda, et le Coordinateur général du Festival, M. Ali Hajji.

Par la suite, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Oumkeltoum se sont rendus au Salon d'honneur où il a été procédé à la présentation à Leurs Altesses Royales du jury de la 23e édition du Festival International du Film de Marrakech, des stars étrangères invitées du Festival et des partenaires étrangers et nationaux.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 23e édition du Festival International du Film de Marrakech a été ouverte, vendredi soir au Palais des Congrès de la Cité ocre, en présence d'éminentes figures et personnalités du monde du cinéma, de l'art, de la culture et des médias, du Maroc et de l'étranger.