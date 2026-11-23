Un avenir brutalement interrompu. Yoan Stanley Montagnard, âgé de 23 ans, avait encore de nombreux projets à réaliser lorsqu'il a perdu la vie dans un accident de la route, le jeudi 19 novembre, à Bel-Air-Rivière Sèche. Cet habitant de Grande-Rivière-Sud-Est, employé comme plongeur à l'hôtel Four Seasons Anahita, nourrissait l'ambition de terminer la construction de sa maison avant de tenter une nouvelle aventure à l'étranger, plus précisément en Australie, où il envisageait d'émigrer. Sa disparition laisse un immense vide au sein de sa famille. Son cousin, Jean-Jacques, profondément affecté par ce drame, se souvient d'un jeune homme amical, toujours disposé à rendre service et déterminé à bâtir son avenir.

L'accident s'est produit aux alentours de 15 h 30, sur la route de Trou-d'Eau-Douce, à proximité d'une rivière. Yoan Montagnard circulait à motocyclette, une Pulsar rouge et noire, en direction de Trou-d'Eau-Douce lorsqu'il aurait perdu le contrôle de son deux-roues. Selon les premiers éléments recueillis par la police, la motocyclette se serait retrouvée sur la trajectoire d'une voiture appartenant à une compagnie de location de voitures. Le véhicule était conduit par un homme de 29 ans, habitant Mare-Tabac. La collision a été fatale au jeune motocycliste, dont le corps a été retrouvé sur le côté gauche de la chaussée, près d'une glissière de sécurité bordant la rivière.

Jean-Jacques, son cousin, revient avec émotion sur les circonstances de l'accident, telles qu'elles lui ont été rapportées. Il explique que Yoan se dirigeait vers Trou-d'Eau-Douce lorsqu'il aurait soudainement perdu la maîtrise de sa motocyclette. «Linn perdi kontrol so moto, linn derape, linn esey repran kontrol, me li pa'nn kapav. Letan li sorti lor so moto, enn loto balie li ek voltiz li», racontet-il. Selon cette version, le jeune homme aurait tenté de redresser son deux-roues après avoir dérapé, mais sans succès. Il aurait ensuite été percuté par une voiture. Les circonstances exactes de cette collision devront toutefois être établies par l'enquête policière.

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Au-delà des circonstances du drame, c'est surtout le souvenir d'un jeune homme apprécié de son entourage que Jean-Jacques souhaite préserver. Il décrit son cousin comme quelqu'un de particulièrement amical, qui n'hésitait jamais à venir en aide aux autres. Sa disparition représente, selon lui, une perte immense pour toute la famille, d'autant que Yoan avait déjà commencé à poser les bases de son avenir.

Le jeune homme avait entrepris des démarches pour devenir propriétaire de sa maison. Il avait contracté un emprunt afin de financer les travaux de construction, qu'il espérait mener à terme. Parallèlement, il envisageait de quitter Maurice pour s'installer en Australie, avec l'espoir d'y construire une nouvelle vie. Autant de projets qui ne pourront malheureusement jamais se concrétiser.

Lorsque les policiers de Rivière-Sèche sont arrivés sur les lieux de l'accident, ils ont découvert Yoan étendu sur le dos, inconscient et ne réagissant à aucune sollicitation. Il portait toujours son casque de protection noir et présentait des blessures visibles à la bouche ainsi qu'aux deux jambes. Une équipe du Service d'aide médicale urgente (SAMU) a rapidement été dépêchée sur place.

Malheureusement, le médecin n'a pu que constater son décès. Sa dépouille a ensuite été transportée à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis, où une autopsie a été pratiquée le même jour, vers 19 heures, par le Dr Chamane. L'examen médico-légal a attribué la mort du jeune homme à un choc consécutif à de multiples blessures. Le corps a par la suite été remis à ses proches pour les funérailles.

De leur côté, les enquêteurs ont procédé à plusieurs constatations afin de reconstituer le déroulement de l'accident. Les deux véhicules impliqués ont été conduits au poste de police pour être soumis à un examen technique, tandis que des débris et un casque ont été recueillis comme pièces à conviction. Selon les premières observations, la chaussée était sèche au moment du drame et aucun chantier routier n'était en cours dans ce secteur. L'endroit n'étant pas couvert par des caméras de surveillance, les policiers devront s'appuyer sur les constatations effectuées sur place et les témoignages recueillis pour établir les circonstances de la collision.

Le conducteur de la voiture a été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Il a néanmoins été placé en détention au poste de police de Rivière-Sèche et a comparu en cour vendredi sous une charge d'homicide involontaire. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les responsabilités dans cet accident. Pour la famille de Yoan Montagnard, cependant, aucune conclusion ne pourra effacer la douleur de cette disparition.

À seulement 23 ans, le jeune homme avait déjà commencé à concrétiser ses ambitions, entre la construction de sa maison et son rêve de s'établir en Australie. Des projets désormais interrompus, laissant derrière lui le souvenir d'un jeune homme travailleur, serviable et plein d'espoir.