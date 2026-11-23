Selon nos informations, Navin Ramgoolam ne procéderait pas, avant la fin de cette année, au remaniement ministériel que beaucoup redoutent et que d'autres espèrent secrètement. Ce répit ne signifie pas pour autant que le statu quo soit appelé à durer. Le départ de Paul Bérenger, le 20 mars dernier, a laissé une place vacante au sein du Conseil des ministres. Si les départs des junior ministers Joanna Bérenger et Véronique Govind Leu ont été rapidement compensés, le Premier ministre entretient toujours le suspense concernant la dernière place disponible au sein du Cabinet, conformément à la loi. Et ce silence en dit long sur la difficulté de l'équation politique.

Il ne s'agit pas simplement de trouver un ministre supplémentaire ou de donner un coup de fouet à son équipe. Il faut préserver un équilibre devenu particulièrement délicat depuis le départ du leader historique du MMM. Si l'hypothèse d'une ouverture au PMSD, avec Xavier-Luc Duval dans le paysage, n'est pas écartée, elle suscite déjà des remous au sein de l'Alliance du changement, ou de ce qu'il en reste.

Les Mauves qui ont choisi de rester au gouvernement et de s'affranchir de leur leader historique entendent, eux aussi, faire valoir leur poids politique sans Bérenger. Ils s'attendent à ce que le poste revienne à l'un des leurs. Le nom de Veda Baloomoody circule ainsi avec insistance. Avocat de longue date, figure du MMM et parlementaire expérimenté, il n'a jamais accédé au Conseil des ministres sous Paul Bérenger, malgré son parcours et sa loyauté. Sa promotion aurait donc aussi valeur de réparation politique.

Mais une autre dimension, moins visible et pourtant essentielle, complique l'équation : l'équilibre consociatif auquel Navin Ramgoolam est particulièrement attaché. Le Premier ministre entend préserver une harmonie entre les différentes composantes politiques et sociologiques de sa majorité. Une logique de partage du pouvoir qui ne se résume ni au nombre de sièges détenus par chaque parti ni à la satisfaction des ambitions individuelles. C'est précisément pourquoi il ne voudrait pas brusquer les choses, malgré les pressions qui s'exercent de toutes parts.

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L'ambition non voilée d'Eshan Juman d'accéder au rang de ministre, à l'instar de ses deux colistiers, illustre cette difficulté. Une promotion qui répondrait à une revendication personnelle pourrait, dans le même mouvement, déplacer des équilibres que Ramgoolam s'efforce de préserver. Dans une coalition aussi composite, chaque nomination est un signal adressé aux autres composantes. Ce qui peut apparaître comme une décision individuelle devient rapidement une question collective, voire un facteur de déséquilibre.

Derrière cette place vacante se cache donc une interrogation plus fondamentale : quelle équipe le Premier ministre veut-il pour aborder 2027 ? Il a jusqu'ici choisi de conserver le portefeuille des Finances. Les réformes à engager étaient difficiles, mais nécessaires, et il ne souhaitait manifestement pas qu'un autre porte seul le coût politique de décisions aussi sensibles, notamment celles touchant à la pension universelle. Cette réforme a lourdement pesé sur la popularité du gouvernement. En assumant lui-même les Finances, Ramgoolam a aussi assumé une part de cette responsabilité.

Reste que l'exercice du pouvoir ne peut se réduire à la gestion des équilibres entre partenaires ni à la distribution de récompenses politiques. Un gouvernement ne se juge pas au nombre de ses 24 ministres, mais à sa capacité de produire des résultats. Après deux années au pouvoir, les attentes demeurent considérables et les frustrations se sont accumulées. Le crédit électoral du 60-0 n'était pas un chèque en blanc.

Ramgoolam semble donc vouloir prendre le temps de remettre de l'ordre avant de redistribuer les cartes. Son objectif devrait être de constituer une équipe plus performante, capable d'aborder 2027 sous le signe de l'exécution et des résultats. L'équilibre consociatif peut être une garantie de stabilité ; il ne saurait devenir un alibi à l'immobilisme. Les ministres peuvent craindre le remaniement. Les citoyens, eux, attendent surtout que le gouvernement se mette pleinement au travail. La com, même si on l'améliore, ne changera pas grandchose si rien de concret ne se produit...