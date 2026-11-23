Le voyage de Shakeel Mohamed en Arabie saoudite alors qu'il aurait été testé positif au chikungunya suscite des interrogations. Dans une lettre adressée au ministre du Logement et des terres, le vendredi 20 novembre, l'avocat Rama Valayden, qui est aussi membre du Fron Militan Progresis (FMP), lui demande de s'expliquer publiquement sur les circonstances de son départ et le respect des consignes sanitaires en vigueur. Le ministre a réagi en contestant les accusations formulées et en soulevant, à son tour, la question de la divulgation de ses données médicales.

Selon Rama Valayden, Shakeel Mohamed aurait été informé d'un résultat positif au chikungunya le 7 novembre. L'avocat affirme que le ministre se serait rendu à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam pour embarquer à destination de l'Arabie saoudite, sans s'être préalablement isolé.Dans son courrier, le Senior Counsel demande au ministre de préciser quelles consignes sanitaires lui auraient été communiquées après la réception de ce résultat et quelles dispositions il aurait prises avant son départ. Il souhaite également connaître les informations renseignées sur son formulaire de voyage, notamment concernant son état de santé.

L'avocat soulève des interrogations sur les conditions dans lesquelles le test aurait été effectué. Il s'interroge sur l'autorisation d'une intervention en dehors des heures ouvrables du laboratoire, sur l'identité de la personne ayant validé cette démarche et sur la prise en charge des éventuels frais supplémentaires.

Autre élément évoqué dans sa lettre : une opération de démoustication qui aurait été menée aux abords du domicile du ministre le lendemain de son départ. L'avocat demande des précisions sur les circonstances de cette intervention. Il affirme détenir des documents provenant des services de laboratoire du ministère de la Santé, sans toutefois les avoir joints à son courrier.

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Shakeel Mohamed conteste les accusations

En réaction, Shakeel Mohamed a vivement répondu aux interrogations de l'avocat. «Me Rama Valayden a enfilé la blouse pour commenter mon analyse de sang. J'allais lui conseiller de remettre sa robe d'avocat, mais encore faudrait-il qu'il ait un texte à plaider», écrit-il.

Le ministre rejette l'accusation selon laquelle il aurait voyagé en violation du protocole sanitaire. Il soutient que le plan national mauricien de lutte contre le chikungunya ne prévoit ni isolement obligatoire pour toute personne testée positive, ni interdiction générale de quitter le territoire.

«Me Valayden ne cite ni texte ni ordre individuel qui se serait appliqué à moi», fait-il valoir. Il ajoute qu'il n'existe aucune exigence de présenter un test négatif ou un certificat de vaccination contre le chikungunya pour se rendre en Arabie saoudite, ni d'interdiction d'entrée dans ce pays en raison d'un résultat positif. Sur la question du formulaire de voyage, le ministre ironise : «difficile de faire une déclaration sur un formulaire qui n'existe pas !»

Shakeel Mohamed recentre le débat sur la confidentialité de ses informations médicales. Il affirme n'avoir jamais consenti à la diffusion de ses données de santé et précise qu'il n'a lui-même jamais reçu les résultats de son analyse de sang. Il demande ainsi à Rama Valayden d'expliquer comment celui-ci a obtenu ces informations et sur quel fondement juridique il les a communiquées à la presse. «Sur ce point aussi, j'attends la référence juridique, pas le résultat du laboratoire», conclut le ministre.