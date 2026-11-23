Un stratagème pour le moins inhabituel a été découvert dans une mosquée de Plaine-Magnien, dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 novembre. Un homme a été surpris à l'intérieur de l'édifice religieux en possession d'un bâton de cocotier muni d'une substance collante à son extrémité. Selon les soupçons de la police, cet objet aurait pu servir à récupérer les billets déposés dans une boîte de dons, sans avoir à la forcer. Le suspect a été arrêté et placé en détention.

Les faits se sont déroulés dans une mosquée située à Lyse Street, au morcellement VRS. Vers 00 h 30, le président de l'établissement, âgé de 49 ans, a reçu un appel d'une femme occupant un bâtiment scolaire situé en face. Grâce à une caméra de surveillance couvrant l'entrée de la mosquée, celle-ci avait aperçu un individu pénétrant dans la cour. Alerté, le responsable a sollicité l'aide de son frère et d'un voisin pour vérifier la situation.

À leur arrivée, ils ont constaté qu'une fenêtre avait été forcée. En inspectant les lieux, le président de la mosquée a finalement découvert un homme dissimulé dans les sanitaires. Interrogé sur sa présence, ce dernier aurait expliqué : «Mo finn rantre pou rod enn plas pou dormi.» La découverte du bâton suspect a toutefois éveillé les soupçons.

Le responsable a également révélé que, le 6 novembre, il avait retrouvé la boîte de dons complètement vide, alors qu'il y avait personnellement déposé entre Rs 3 000 et Rs 5 000. Soupçonnant un vol, il n'avait cependant pas porté plainte à l'époque. Le suspect a été conduit au poste de police de Rose-Belle, où il a été placé en détention.

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