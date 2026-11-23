La 31e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP31), organisée à Antalya, en Turquie, joue les prolongations. Alors que les travaux devaient officiellement prendre fin vendredi 20 novembre, près de 200 pays poursuivent les négociations pour tenter de parvenir à un accord sur des questions cruciales : la sortie des énergies fossiles, le financement climatique et les engagements en matière de transition énergétique. Une plénière est attendue ce matin, dimanche 22 novembre, pour tenter de valider un compromis à Antalya.

Les discussions restent particulièrement tendues. Vendredi soir, les délégations ont tenu une séance plénière afin d'adopter plusieurs décisions techniques, mais les textes politiques les plus controversés n'ont pas pu être validés. «Nous sommes proches de la ligne d'arrivée, mais nous n'y sommes pas encore tout à fait», a reconnu le président de la COP31 et ministre turc de l'Environnement, Murat Kurum. Samedi, les réunions se sont enchaînées à huis clos, pour essayer de rapprocher des positions encore très éloignées.

Au centre des désaccords figure la question des énergies fossiles, notamment le pétrole, le gaz et le charbon. Une douzaine de pays, parmi lesquels la France, le Panama et la Côte d'Ivoire, réclament que le texte final mentionne explicitement la nécessité d'une «transition claire hors des énergies fossiles».

Cette revendication intervient après la publication, jeudi, d'un projet de décision élaboré par l'Australie et la Turquie, qui coprésident cette conférence. Le document ne fait plus aucune référence explicite à ces sources d'énergie, provoquant la colère des organisations environnementales. Une omission d'autant plus controversée que les pays s'étaient engagés, lors de la COP28 à Dubaï en 2023, à amorcer une transition vers l'abandon des combustibles fossiles.

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La Turquie a, pour sa part, choisi de placer l'électrification des usages au coeur de cette édition. Le projet de texte prévoit de porter la part de l'électricité dans la consommation énergétique finale mondiale à 35 % d'ici à 2035, contre un peu plus de 20 % actuellement. Toutefois, il ne précise pas si cette électricité devra provenir des énergies renouvelables, du nucléaire ou encore du charbon.

Autre dossier sensible : le financement de la lutte contre le changement climatique. Les pays en développement réclament des moyens supplémentaires pour faire face aux conséquences du réchauffement, alors que les nations industrialisées, historiquement responsables d'une grande partie des émissions, restent réticentes à de nouveaux engagements financiers.

La ministre ghanéenne de l'Environnement, Zanetor Agyeman-Rawlings, a prévenu que l'Afrique «n'acceptera pas un résultat qui se limite à des déclarations sans les ressources nécessaires pour les mettre en oeuvre».

Les négociations butent également sur le calendrier des prochains rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'Union européenne, les pays les moins avancés et les petits États insulaires souhaitent leur publication avant le prochain bilan mondial prévu en 2028. L'Inde et l'Arabie saoudite privilégient, elles, une échéance en 2029.

Dans ce contexte, le maintien du seuil de 1,5 °C de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle demeure une priorité, particulièrement pour les États insulaires menacés par la montée des eaux. Mais entre ambitions climatiques et intérêts économiques, Antalya.