Un incendie suspect a ravagé une importante superficie de terrain appartenant à la compagnie Agria Ltd, à Bel-Ombre. Le feu, qui s'est déclaré à Allée Coco, à proximité de Horse Paradise, a détruit environ dix arpents de végétation avant d'être maîtrisé par les pompiers. Les images des caméras de surveillance ont permis aux enquêteurs de privilégier la piste criminelle. Un homme de 32 ans, habitant Belle-Vue, à Chemin-Grenier, a été arrêté le jeudi 19 novembre dans le cadre de cette affaire.

C'est vers 13 heures que le responsable des terrains et propriétés d'Agria Ltd, âgé de 44 ans, a été alerté par le propriétaire d'un établissement équestre situé à proximité. Ce dernier venait de remarquer un incendie sur les terres de la compagnie.

En se rendant sur place, le responsable a constaté que les flammes s'étaient rapidement propagées sur une superficie d'environ dix arpents. Les pompiers, sollicités immédiatement, sont intervenus une quinzaine de minutes plus tard et sont parvenus à maîtriser le sinistre. Selon les premières constatations, le feu aurait été volontairement allumé.

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L'examen des images de vidéosurveillance installées à proximité de l'héliport a ensuite révélé des éléments troublants. Une camionnette blanche de type 4x2 aurait pénétré sur les terres d'Agria Ltd avant qu'un incendie ne se déclare.

Le véhicule aurait quitté précipitamment les lieux quelques minutes plus tard, alors que de la fumée commençait à s'élever. Un témoin aurait reconnu cette camionnette, affirmant l'avoir déjà aperçue à plusieurs reprises sur la propriété, où des individus seraient entrés sans autorisation pour couper des cocotiers.

Ces éléments ont conduit les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Bel-Ombre à s'intéresser au conducteur du véhicule. Un suspect de 32 ans a été interpellé le 19 novembre avant d'être placé en détention au poste de police de Bel-Ombre. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cet incendie et les éventuelles responsabilités.