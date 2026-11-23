Le gouvernement a mobilisé près de 500 millions de dinars sous forme de crédits garantis par l'État pour soutenir la relance de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et du Groupe Chimique Tunisien (GCT). Cette enveloppe doit notamment permettre de régler les créances des entreprises partenaires et de rétablir progressivement le rythme des activités.

L'annonce a été faite dimanche par le ministre chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari, lors de l'examen du budget de son département pour 2027.

Le programme prévoit également 240 millions de dinars d'investissements pour améliorer les performances des deux entreprises publiques et relancer les différentes étapes de la filière, de l'extraction à la transformation, en passant par le transport.

L'objectif est de porter la production de phosphate marchand à 4,3 millions de tonnes en 2027, contre 2,8 millions de tonnes prévues en 2026.

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Par ailleurs, l'usine Mdhilla 2 (TIFERT), dotée d'une capacité de production de 700 000 tonnes, devrait entrer en activité en 2027.

Un programme de restructuration et de modernisation du secteur est également prévu à l'horizon 2035. Il comprend notamment la réhabilitation des unités de production et de transformation, le développement du transport du phosphate et l'acquisition de nouveaux équipements.