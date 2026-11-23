Les journées de coopération médicale tuniso-saoudienne, organisées à l'hôpital universitaire La Rabta à Tunis, ont permis de réaliser 20 opérations d'implantation cochléaire et 50 interventions de cathétérisme cardiaque diagnostique et thérapeutique au profit d'enfants.

L'information a été annoncée ce dimanche sur la page officielle de la direction régionale de la santé de Tunis.

Organisée en partenariat entre l'hôpital universitaire La Rabta et le Centre Roi Salman pour les secours et les actions humanitaires, sous la supervision du ministère de la Santé et de la direction régionale de la santé de Tunis, cette initiative a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, le 20 novembre.

Les interventions ont notamment porté sur 20 opérations délicates d'implantation cochléaire réalisées au service d'oto-rhino-laryngologie (ORL) au profit d'enfants souffrant de déficience auditive. Toutes les opérations ont été couronnées de succès, soit un taux de réussite de 100 %. Ces interventions devraient permettre aux enfants concernés de retrouver l'audition et de favoriser leur apprentissage de la parole, leur scolarisation et leur intégration sociale.

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Le programme a également comporté 50 opérations de cathétérisme cardiaque diagnostique et thérapeutique réalisées au profit de 50 enfants au service de cardiologie pédiatrique. Ces techniques médicales spécialisées permettent, dans de nombreux cas, d'éviter le recours à la chirurgie à coeur ouvert et de réduire les délais de récupération.

Au-delà de son volet humanitaire, cette initiative a contribué à alléger les souffrances des enfants et à réduire les listes d'attente. Elle a également constitué une occasion d'échange d'expertises et d'expériences scientifiques et pratiques entre les équipes médicales tunisiennes et saoudiennes, renforçant ainsi la coopération sanitaire entre les deux pays.

Ces journées médicales se sont achevées par une cérémonie en hommage aux membres de l'équipe médicale saoudienne et à leurs homologues de l'hôpital universitaire La Rabta. Des distinctions ont également été remises aux différents intervenants, notamment les médecins, chirurgiens, anesthésistes-réanimateurs, cadres paramédicaux, pharmaciens, techniciens et agents, ainsi qu'à l'équipe administrative chargée de la coordination logistique de l'événement.