Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées lancera, mardi 24 novembre, une campagne de sensibilisation intitulée « Une heure de sensibilisation numérique » dans les écoles primaires et les collèges de l'ensemble des gouvernorats du pays.

Organisée dans le cadre du Mois de la protection de l'enfance, cette initiative est menée en coordination avec le Centre National de l'Informatique pour l'Enfant, avec la participation de ses cadres éducatifs et des ambassadeurs de la sécurité numérique.

Dans un communiqué publié ce dimanche, le ministère a précisé que cette action vise à promouvoir une utilisation sûre et responsable de l'espace numérique, tout en encourageant les comportements positifs et une communication respectueuse chez les enfants et les adolescents.

L'initiative entend notamment sensibiliser les jeunes à l'impact de leurs paroles, de leurs attitudes et de leurs comportements sur la construction des relations humaines, aussi bien dans la vie quotidienne que dans l'environnement numérique.

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Le programme prévoit une activité éducative interactive intitulée « Espace d'impact : tes mots ont un effet... Fais en sorte qu'il soit positif ». Fondée sur une approche participative, elle associe expression individuelle, travail collectif et utilisation créative des applications numériques à travers quatre ateliers.

Le premier, baptisé « Espace d'impact », invite les enfants à réfléchir à l'empreinte positive qu'ils souhaitent laisser auprès des autres et à contribuer à la création d'un mur numérique collectif illustrant des valeurs et des messages positifs.

Le deuxième atelier, « Les mots qui comptent », leur propose d'exprimer des messages de remerciement, d'excuses, d'encouragement et de reconnaissance, qui seront ensuite transformés en un nuage de mots interactif.

Intitulé « Un instant de réflexion pour un impact positif », le troisième atelier repose sur des mises en situation virtuelles et des défis numériques. L'objectif est d'amener les enfants à réfléchir avant d'interagir ou de publier du contenu en ligne, et à privilégier les comportements responsables et respectueux des autres.

Enfin, l'atelier « Ma prochaine empreinte » permettra aux participants de formuler des engagements individuels positifs à travers une fresque collective illustrant leurs choix et leur volonté de contribuer à un environnement meilleur.

À travers cette initiative, le ministère entend renforcer le rôle des enfants en tant qu'acteurs de la promotion de la sécurité numérique et de la diffusion des valeurs de respect et de responsabilité dans les échanges. Il s'agit également de leur faire comprendre que chaque parole et chaque comportement ont des conséquences et que la construction d'un espace numérique sûr commence par les gestes de chacun.