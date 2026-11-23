Plus de 80 artisans venus de 14 gouvernorats participent à la 6e Foire de l'artisanat de Bizerte, au Parc des expositions, dans la zone touristique de Sidi Salem.

Cette manifestation, organisée du 22 au 29 novembre, met à l'honneur la diversité du patrimoine artisanal de la Tunisie, tout en proposant de nouveaux espaces dédiés à l'accompagnement des artisans, à l'innovation et à la promotion de leurs créations.

Inaugurée, samedi, cette foire nationale se tient à l'initiative de l'Office national de l'artisanat (ONA) et de la délégation régionale de l'artisanat de Bizerte, en partenariat avec l'Union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Le délégué régional de l'artisanat à Bizerte, Imed Chakroun, a indiqué que cette nouvelle édition se distingue par plusieurs nouveautés, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Parmi celles-ci figure la création d'un espace dédié aux structures d'appui, qui proposeront plusieurs ateliers interactifs.

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A ce titre, la délégation régionale de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées présentera le programme « Raïdet », tandis que la direction régionale de La Poste tunisienne fera connaître le programme « Easy Export ». La foire comprend, aussi, un espace consacré aux créations d'artisans en situation de handicap et un espace dédié aux produits de l'association des Villages d'enfants SOS.

Un espace intitulé « Sejnane » met en lumière les différents programmes réalisés dans la région en faveur du secteur artisanal, en particulier l'attribution du label d'indication de provenance, l'installation de kiosques et le projet de village artisanal. Il accueille, en outre, des ateliers de démonstration consacrés à la poterie traditionnelle de Sejnane.

Les visiteurs pourront, par ailleurs, découvrir le Musée du tapis de Kairouan grâce à un dispositif de visite virtuelle utilisant des lunettes interactives. D'autres espaces sont consacrés à la présentation de la plateforme numérique dédiée à la valorisation et à la promotion des produits de l'artisanat, à l'innovation et aux pièces muséales rares.

Un espace commercial permet enfin aux artisans et artisanes d'exposer et de commercialiser leurs créations, qu'elles relèvent de l'artisanat traditionnel ou revisité, à des prix préférentiels.

Lors de l'ouverture de cette édition, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub, qui présidait la cérémonie aux côtés de la directrice générale de l'Office national de l'artisanat, Leïla Msellati, a souligné l'importance du secteur artisanal et la richesse du patrimoine tunisien en la matière.

Il a mis en avant les efforts déployés par les différentes structures de l'Etat pour préserver et valoriser ce patrimoine, notamment en encourageant le renouvellement et l'innovation.