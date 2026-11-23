L'efficacité stadiste a triomphé du panache cabiste.

Solidement installé sur le podium et porté par son public, le Stade Tunisien était décidé hier à confirmer sa dynamique à domicile. En face, le Club Athlétique Bizertin, club médian dans la hiérarchie, débarquait au Bardo avec l'ambition de frapper un grand coup et pourquoi pas dépasser son adversaire du jour au classement.

De prime abord, dès le début de la rencontre, le Stade s'installe dans le camp adverse. Cependant, en dépit d'une domination stadiste, avoir le ballon ne suffit pas. Le ST a beau confisquer le cuir, multiplier les passes dans le camp opposé, le CAB ne se laisse pas surprendre. Lors du premier half, il faudra quasiment attendre la 40' pour avoir une action digne de ce nom. Wahid Timi, sur contre éclair, croise sa frappe qui rebondit sur le poteau gauche.

Le CAB de Mohamed Azaiez manque de peu d'ouvrir le score et on en restera là pour cette première mi-temps. De retour de pause, le Stade de Tozé Marreco devait trancher avec cette illusion de la maîtrise, là où l'équipe affiche une possession insolente, sans pour autant performer contre un adversaire avisé.

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À force d'avancer son bloc, le ST s'expose. 55', le CAB aurait encore pu débloquer le score par Faty de la tête suite à un service de Timi. 56', le CAB n'en finit pas de surprendre sur contre éclair, mais Faty, encore lui, face au gardien, verra sa frappe repoussée par Farhati.

Pour le ST, face à un bloc bas, compact et discipliné, la possession devient un piège si elle n'est pas accompagnée de déséquilibres. Quant à l'adversaire cabiste, jusque-là redoutable avec ses transitions rapides et son approche tactique astucieuse, seule l'efficacité a manqué. 65', le ST réagit par le nouvel entrant Khemissi dont le heading sera interposé par le portier Maktouf.

Vers l'heure de jeu, avec Amine Khemissi et Fakhreddine Ben Youssef qui signe son entrée, le Stade prend désormais des risques assumés. 70', le Stade se rue vers l'avant et assiège carrément les bases arrière du CAB. 90', décidément, le ST se construit désormais une réputation d'équipe qui arrache la victoire dans les dernières minutes avec un but signé Khemissi. Ce sera tout, le Stade bondit au classement et le CAB n'a pas démérité. Au final, l'efficacité a eu raison de la prise de risque...