A la faveur de reprises tranchantes de la tête, Raed Bouchniba et Rayan Boukadida ont signé une victoire amplement méritée pour les Usémistes.

Sans round d'observation, les deux protagonistes sont entrés dans le vif du sujet. On jouait à peine la 3E minute de jeu quand on assista à la première occasion du match, oeuvre des Etoilés : suite à un centrage de Wajdi Kechrida, Abdallah Amri reprend de la tête, mais rate de peu la cadre.

La réaction des Monastiriens ne s'est pas fait attendre avec une tentative de Yassine Amri dont la frappe passe légèrement au-dessus (5'). Au fil des minutes, le rythme de jeu montait au point qu'on s'attendait à ce que la donne change d'un côté comme de l'autre. La donne a failli, d'ailleurs, changer en faveur des Etoilés à la 19'.

Au terme d'une action entamée par Wajdi Kechrida et après un échange avec Nizar Smichi, Oussama Abid centre de la droite pour Hédi Bouslama dont le tir trompe le portier étoilé qui voit la balle lui filer entre les pieds. La joie des Etoilés a été de très courte durée puisqu'après recours à la VAR, l'arbitre a annulé le but, car Smichi était en position de hors-jeu.

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Après ce but refusé pour hors-jeu, le rythme a baissé d'un cran pendant une vingtaine de minutes, avant que les Usémistes ne donnent une autre tournure au match à la fin de la période initiale. Une longue passe en profondeur de Ousmane Diane pour Youssef Herch qui part sur la gauche avant de centrer pour Raed Bouchniba. Ce dernier, d'une tête piquante, loge la balle dans les filets d'un Raed Gazzeh, impuissant (39').

Et ce n'est pas fini. Dans le temps additionnel, la cage des Etoilés va trembler encore une fois : suite à un coup franc bien botté par Yassine Amri, Rayan Boukadida reprend directement de la tête dans la cage d'un Raed Gazzeh resté coi (45'+1).

Une domination stérile...

De retour des vestiaires, les Étoilés jouent leur va-tout et les joueurs incorporés par Christian Bracconi multiplient leurs tentatives pour revenir dans le match. L'entrée des Rejeb, Kevin, Chaabani, Ghouma et Anene, a apporté une plus-value à l'animation offensive.

Les Etoilés ont dominé les débats, mais leur forcing s'est avéré stérile, faute de percussion dans les vingt derniers mètres.

Au final, les Usémistes, qui se sont contentés de défendre en deuxième mi-temps, ont réussi à préserver leur ascendant. Les Etoilés, eux, ont terriblement manqué de punch. Une défaite qui fera beaucoup réfléchir Christian Bracconi sur les solutions à entreprendre pour rendre son attaque beaucoup plus efficace.

USM : Slimane, Ghorbel, Boukadida, Benga, Herch (Tsirava 83'), Diane, Jebali (Slama 46'), Bouchniba, Yaakoub, Boulila (Barhoumi 58') et Y. Amri (Boussadia 71')

ESS : Gazzeh, Kechrida, Ambrose, Diarra (Kevin 46'), Ferjeni (Ghouma 46'), Diakhate, Bouslama, Abid (Rejeb 46'), A. Amri (Chaabani 83'), Smichi (Anene 71') et Oscar.